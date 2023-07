Patrick Beverley fait sa déclaration d’amour à James Harden

Après Joel Embiid, c’est au tour de Patrick Beverley de tenter de convaincre James Harden de revenir sur sa décision de quitter les Sixers. Les deux sont arrivés ensemble aux Rockets, et ils ont joué pendant cinq saisons ensemble. Ils ont fait trembler les Warriors, avant finalement que la direction n’échange Patrick Beverley contre Chris Paul.

Six ans plus tard, Patrick Beverley retrouve James Harden, c’est du côté des Sixers, et il tient à ce qu’il reste !

« Les joueurs sont là pour jouer, et cette décision est clairement au-dessus de mes compétences, mais on ne peut pas refaire un James Harden », estime Patrick Beverley. « Alors oui, on le veut ici. On le veut dans le vestiaire. On le veut ici dès le premier jour d’entraînement. Si j’ai décidé de venir ici, c’est parce que James Harden était là. J’espère donc qu’il restera. J’espère que tout le monde pourra trouver une solution et mettre cela derrière nous pour aller de l’avant. Je pense que c’est important. »

« James, je t’aime… Reste ! »

La veille, Joel Embiid avait tenu le même message, et Patrick Beverley insiste : « Je l’aime ! James, je t’aime ! Reste… Je suis très lié à James, et je suis très heureux. Je suis très heureux que ça bouge. Il sait que je suis ici. On verra… »

À bientôt 35 ans, Patrick Beverley s’est engagé pour une saison, et il va apporter ses qualités habituelles : de la défense, du leadership, de l’enthousiasme et même de l’adresse extérieure.

« J’ai joué cinq, six ans aux Rockets… J’ai joué quatre, cinq ans aux Clippers… On sait exactement ce que ça va donner. On sait où il y aura des tirs à prendre. Il faut travailler ces tirs » explique-t-il, avant d’évoquer les ambitions de son équipe. « Il y a un MVP, il y a un arrière comme James Harden. Il y a un jeune arrière comme Maxey. Je ne parle même pas de Tobias comme « role player »… Je pense que c’est une star, qui peut devenir une superstar en fonction de la situation… Il y a tout ça dans cette équipe. Vous ajoutez un nouveau staff, la mentalité de chiens de PJ Tucker et moi, autour des jeunes qu’il faut former à devenir des pros dans cette ligue. Je pense que beaucoup d’équipes de la NBA aimeraient avoir ce que les Sixers ont ».

« Mais pour l’essentiel, je pense que l’entente est le plus important. Plus vous êtes soudés, plus l’équipe gagne »

Résultat : pour Patrick Beverley, les ambitions restent le titre NBA, mais aussi et surtout de passer ce cap des demi-finales de conférence. Cela fait six ans que l’équipe bute sur cet obstacle.

« L’objectif est évidemment de toujours remporter un titre », conclut-il. « Mais il faut d’abord commencer par la finale de la Conférence Est. Je pense que c’est l’état d’esprit, c’est l’objectif. Évidemment, au bout du compte, c’est le titre. Mais pour l’essentiel, je pense que l’entente est le plus important. Plus vous êtes soudés, plus l’équipe gagne. Et nous l’avons vu avec Denver cette année. Cela dit, on a tout ce qu’il faut. Maintenant, il s’agit de mettre tout cela ensemble, de manière cohérente, de s’accorder et de faire toutes les petites choses. »

Patrick Beverley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 HOU 41 17 41.8 37.5 82.9 1.1 1.6 2.7 2.9 2.0 0.9 1.1 0.5 5.6 2013-14 HOU 56 31 41.4 36.1 81.4 1.3 2.2 3.5 2.7 3.1 1.4 1.2 0.4 10.2 2014-15 HOU 56 31 38.3 35.6 75.0 1.2 3.0 4.2 3.4 3.3 1.1 1.5 0.4 10.1 2015-16 HOU 71 29 43.4 40.0 68.2 1.0 2.5 3.5 3.4 3.3 1.3 1.3 0.4 9.9 2016-17 HOU 67 31 42.0 38.2 76.8 1.4 4.5 5.9 4.2 3.3 1.5 1.5 0.4 9.5 2017-18 LAC 11 30 40.3 40.0 82.4 1.5 2.6 4.1 2.9 3.1 1.7 2.3 0.5 12.2 2018-19 LAC 78 27 40.7 39.7 78.0 1.0 4.0 5.0 3.9 3.4 0.9 1.1 0.6 7.6 2019-20 LAC 51 26 43.1 38.8 66.0 1.1 4.1 5.2 3.6 3.1 1.1 1.3 0.5 7.9 2020-21 LAC 37 23 42.3 39.7 80.0 0.8 2.4 3.2 2.1 2.9 0.8 0.9 0.8 7.5 2021-22 MIN 58 25 40.6 34.3 72.2 1.1 3.1 4.1 4.6 3.0 1.2 1.3 0.9 9.2 2022-23 * All Teams 67 27 40.0 33.5 72.3 0.7 3.0 3.7 2.9 2.8 0.9 0.9 0.6 6.2 2022-23 * LAL 45 27 40.2 34.8 78.0 0.5 2.6 3.1 2.6 2.8 0.9 0.9 0.6 6.4 2022-23 * CHI 22 28 39.5 30.9 53.3 0.9 4.0 4.9 3.5 2.9 1.1 0.8 0.7 5.8 Total 593 27 41.3 37.3 75.4 1.1 3.1 4.2 3.4 3.1 1.1 1.2 0.5 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.