Dix jours après avoir activé sa « player option », puis demandé son transfert, James Harden est toujours aux Sixers. Le marché ne s’est pas emballé à cette annonce, et à l’exception des Clippers, aucune équipe ne semble vraiment déterminée à le recruter. D’autant que ce sera dans le cadre d’un échange, et que James Harden est dans sa dernière année de contrat.

Il n’en demeure pas moins que cette décision a surpris tout le monde aux Sixers, et Joel Embiid ne cache pas sa déception. Les deux ont terminé, respectivement, meilleur marqueur et meilleur passeur de la NBA, et leur tandem pourrait continuer de fonctionner sous la coupe de Nick Nurse, le successeur de Doc Rivers.

« On restera des potes pour la vie »

« Je suis déçu. Mais dans le même temps, j’ai conscience que c’est un business. Les gens font des choix et j’apprécie davantage la façon avec laquelle il a géré toute la situation » réagit le MVP 2023 au micro de ShowTime. « On restera des potes pour la vie. Je veux qu’il revienne pour que nous puissions accomplir ce que nous voulons, c’est-à-dire gagner un titre. J’espère donc que son état d’esprit pourra changer ».

Et Joel Embiid d’assurer que tout va bien entre eux, et que leur amitié survivra à un éventuel départ.

« Au-delà de ça, je suis heureux d’être son ami. On est proches, et on a évolué depuis qu’il est arrivé ici. C’est ce qui me rend heureux. Je suis heureux de garder cette amitié pour le reste de nos vies. »