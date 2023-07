Avec Team USA, Tyrese Haliburton prépare la transition vers la nouvelle génération

L’été a bien débuté pour Tyrese Haliburton, prolongé pour possiblement 260 millions de dollars sur cinq ans à Indiana, puis officiellement sélectionné parmi les 12 joueurs qui disputeront la Coupe du Monde avec Team USA.

Invité du « Podcast P » de Paul George, le meneur d’Indiana a évoqué cette opportunité de saisir le bon wagon, afin d’être positionné pour le moment où la génération précédente, dont PG fait partie, en aura terminé.

« Il s’agir d’établir certaines choses. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont été sélectionnés. Ça va être fun, même avec la direction que Team USA va ensuite prendre. Au regard de l’âge de Paul George, KD et les autres, je ne veux pas les appeler les vieux mais ils sont plus vieux que nous, et ça pourrait être leurs derniers Jeux Olympiques », a-t-il expliqué. « Mais il doit y avoir une transition qui doit commencer à s’opérer vers nous, les plus jeunes. Ce qu’on va voir cette année, ce sont les bases de cette transition, et ça me rend très enthousiaste. On a pas mal de joueurs qui ont des choses à prouver, pas seulement pour eux-mêmes mais vis-à-vis de tout le monde. Quand tu vois notre roster, personne n’est encore vraiment installé, ou dans le Top 10 de la ligue. On a tous encore une grosse marge de progression ».

À ce titre, Tyrese Haliburton ne se voit pas vraiment prétendre à une place pour les Jeux Olympiques de Paris.

« Si tu demandes à chaque joueur de notre équipe, tous te diront qu’ils aimeraient être dans l’équipe olympique l’année prochaine. Mais il y a beaucoup de gars qui vont vouloir venir, genre ‘On veut que ce soit notre dernière’. Que ce soit KD, ou même LeBron qui doit peut-être y penser. Tout le monde va y penser. Comme je l’ai dit, je veux faire partie de cette transition avec la nouvelle vague de joueurs ».

Parmi les joueurs amenés à prendre le relais à l’avenir à ses côtés, il trouvera cet été Anthony Edwards, un joueur avec lequel il a hâte d’évoluer. Pour lui comme pour les autres, cette sélection est donc loin d’être anodine.

« Avec Anthony, on a été draftés la même année, et je le vois comme un des joueurs avec lesquels je suis proche dans la ligue. J’ai hâte de jouer avec lui parce que j’ai l’impression que nos jeux se complètent plutôt bien. On était ensemble au All-Star Game et on a bien rigolé ensemble sur le banc ».

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 Total 191 33 47.9 40.8 85.7 0.7 2.9 3.6 8.0 1.4 1.6 2.3 0.5 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.