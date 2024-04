Isaiah Roby en phase de test avec les Knicks en Summer League

Coupé début mars par les Spurs, Isaiah Roby a signé chez les Knicks le 9 avril dernier. Le jour de la fin de la saison régulière. Bien qu’inéligible pour les playoffs, le joueur drafté par les Pistons en 2019 (45e choix) a tout de même apprécié ce premier contact au cœur des playoffs.

« Dès le premier match contre Cleveland et notre discours d’avant-match, tout était si détaillé. Les couvertures défensives étaient plus détaillées et tout était beaucoup plus précis. C’est la première fois que j’en faisais l’expérience. Notre ‘playbook’ était énorme. J’ai hâte d’être l’année prochaine », livre l’ancien joueur du Thunder et des Spurs, qui n’a encore jamais connu la postseason.

L’ailier-fort de 25 ans est à l’heure actuelle très loin des ambiances de playoffs. Le 45e choix de la Draft 2019 se remet seulement d’une grave entorse à la cheville qui l’a privé d’une partie de sa saison passée. Avec seulement 42 matchs joués dans le Texas l’an dernier, moyennant 4 petits points par soir, il n’a pas réussi à faire remonter sa cote, alors qu’il avait été plutôt intéressant pendant deux saisons (9 points et 5 rebonds) dans l’Oklahoma.

Autorisé à rejouer il y a seulement deux semaines, il est ainsi contraint de retourner quasiment à la case départ.

« Je me suis remis au travail, j’ai fait de la rééducation, je me suis préparé pour ça. Je garde cet état d’esprit. Je me suis concentré sur la préparation de ce match. Je me sens un peu lent en ce moment. Je n’ai pas joué au basket depuis longtemps. La ligue d’été est un peu un test pour moi en ce moment », décrit l’intérieur, auteur de 12 points et 6 rebonds face aux Nets la nuit passée.

Il lui faudra multiplier les performances de ce genre d’ici la reprise du championnat, dans l’espoir d’atteindre un statut qui semble lui tendre les bras : devenir la doublure de Julius Randle.

Ses objectifs à court terme sont ainsi de « continuer à progresser à chaque match et à apprendre la philosophie des Knicks. Personnellement, jouer un basket qui gagne et contribuer à une équipe qui gagne [est important]. »

Isaiah Roby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 OKC 3 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 2020-21 OKC 61 23 48.3 29.4 74.4 1.5 4.1 5.6 1.8 2.7 0.9 1.9 0.6 8.7 2021-22 OKC 45 21 51.4 44.4 67.2 1.7 3.2 4.8 1.6 2.4 0.8 1.0 0.8 10.1 2022-23 SAN 5 10 42.9 33.3 33.3 0.6 1.8 2.4 1.2 0.8 1.0 0.4 0.4 3.0 Total 114 21 49.4 36.4 70.3 1.5 3.6 5.0 1.6 2.4 0.8 1.4 0.6 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.