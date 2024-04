Anthony Black apporte une touche Magic à Orlando

Comme il a été sélectionné en 6e position, on ne pourra pas parler de « steal » pour Anthony Black, le rookie du Magic. Mais la facilité avec laquelle il est passé du basket universitaire à la Summer League impressionne. Certes, le basket pratiqué en ligue d’été n’est pas folichon, mais justement, l’ancien freshman d’Arkansas y dévoile ses points forts : la créativité et la défense. Tout du moins sur sa première sortie face aux Pistons.

Comparé à Josh Giddey, qui l’a d’ailleurs félicité sur les réseaux sociaux, c’est exactement le même type de joueur en attaque. Du haut de ses 2m01, son dribble est maîtrisé et il a la tête toujours levée. Sa taille lui permet d’attaquer les arrières comme les ailiers, et quand il s’approche du cercle, sa technique est bonne pour éviter les contres, ou ressortir le ballon.

Un créateur comme ça fera le plus grand bien à Orlando. Et comme Anthony Black ne va pas gommer ses défauts d’un claquement de doigts, il a tout de même perdu sept ballons face aux Pistons…

Un comportement de leader

« Son niveau d’assurance est vraiment élevé », apprécie Dylan Murphy, le coach du Magic en Summer League. « J’ai eu l’impression que lorsque les choses devenaient un peu difficiles pour nous et un peu décousues, il était capable de calmer le groupe, de faire circuler le ballon et de faire les bons gestes. C’est utilise pour la confiance quand on réussit des tirs ». Car Anthony Black a été adroit : 17 points à 7 sur 10 aux tirs, pour aller avec ses 5 rebonds, 5 passes et 3 interceptions en 27 minutes.

Organiser le jeu, tout en noircissant la feuille, c’est ce qu’il apprécie. « Faire un peu de tout » répond Anthony Black à propos de ses ambitions. « Réussir des actions payantes, distribuer le ballon, marquer, défendre… Faire tout ce qu’il faut pour nous aider à gagner. Je me contenterai d’être moi-même, de jouer dur, de faire des actions gagnantes des deux côtés du ballon et de faire preuve de leadership… De montrer que je suis capable de dire aux autres ce qu’ils doivent faire et comment nous organiser. »

De l’autre côté du terrain, il a donc aussi confirmé qu’il était un bon défenseur. Jaden Ivey peut en témoigner puisqu’il termine à 5 sur 19 aux tirs avec 6 ballons perdues. Si la feuille de stats indique qu’Anthony Black a volé trois ballons, ça ne comptabilise par tous ceux qu’il a déviés. Son envergure lui permet à la fois de gêner le dribble de son adversaire, mais aussi d’être présent sur les lignes de passes. Une prestation convaincante, malgré la défaite du Magic, à confirmer ce soir face aux Pacers de Jarace Walker et de Bennedict Mathurin. Du costaud.