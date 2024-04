À Houston, Dillon Brooks veut que son énergie soit contagieuse

Deuxième grosse recrue des Rockets, après Fred VanVleet, avec ses 90 millions de dollars sur quatre saisons, Dillon Brooks arrive à Houston avec ses casseroles et une fin d’aventure ratée à Memphis à cause de son comportement.

Mais aussi avec ses qualités, sur lesquelles il veut s’appuyer pour faire progresser les jeunes Texans.

« Houston, c’est un peu comme Memphis. Il y a un bon noyau de jeunes joueurs et je pense pouvoir avoir de l’impact ici », explique l’ailier à The Athletic. « Je peux apporter mon expérience, ma passion, mes connaissances, mon amour de la défense et mon professionnalisme pour essayer de changer les choses. Je suis ici pour apprendre des choses aux autres. »

Dillon Brooks voulait être coaché par Ime Udoka

Depuis trois saisons, les Rockets font partie des pires défenses de la ligue. Forcément, pour un Dillon Brooks habitué à briller dans ce domaine avec les Grizzlies, c’est un défi passionnant.

« Je vais essayer d’être contagieux. Je veux que mon énergie se transmette parmi les autres joueurs. Je suis un vétéran et mon leadership, mon énergie sont contagieux. Les gars veulent jouer dur des deux côtés du terrain. Je suis impatient d’avoir cet effet et de changer les choses. »

La présence d’Ime Udoka sur le banc, ainsi que sa philosophie de jeu, a également eu une importance dans le choix de l’ancienne tête à claques des Grizzlies.

« On va essayer de bien faire les choses. On est dans une ligue qui est portée vers l’attaque, mais pour gagner des matches et des titres, il faut défendre. Tout le monde peut marquer, mais comment faire des stops ? Voilà pourquoi, en partie, j’ai choisi Houston. Udoka est un grand coach et je voulais être coaché par un grand entraîneur. »

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 29 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.7 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 29 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 30 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 28 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 31 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.4 0.9 1.2 0.1 12.7 Total 417 29 41.8 34.5 80.2 0.7 2.4 3.2 2.1 3.3 0.9 1.5 0.3 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.