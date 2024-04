Nick Smith Jr, un « passionné du jeu » qui séduit les Hornets

« Je ne sais pas pourquoi il était disponible. » Coach des Hornets en Summer League, Marlon Garnett a encore du mal à comprendre pourquoi Nick Smith Jr. n’a été sélectionné qu’à la 27e place de la dernière Draft. À l’entendre, c’est une aubaine dont les Hornets, qui ont aussi récupéré Brandon Miller avec le 2e choix, ont pu bénéficier.

« J’étais heureux qu’il soit disponible parce que ce que j’aime le plus chez lui, c’est qu’il est passionné par le jeu et qu’il travaille très, très dur », poursuit le technicien. Ce dernier a sans doute été peu convaincu par la dernière sortie de son rookie, à 4 points à 2/10 aux tirs, là où deux jours plus tôt, l’arrière avec signé un match 14 points (6/13 aux tirs), 5 rebonds et 4 passes face aux Warriors.

Une énergie à contrôler

Visiblement avec l’ancien d’Arkansas, c’est une histoire d’énergie.

« Je préfère de loin avoir un gars comme lui, qu’il faut un peu modérer pour qu’il puisse canaliser toute cette énergie et s’assurer qu’il est au bon endroit au bon moment, qu’il ne se disperse pas dans les situations, plutôt que d’avoir quelqu’un qui peut paraître vraiment paresseux et décontracté et qu’il faut en quelque sorte stimuler. Je préfère donc son énergie, chaque jour, parce que le fait est qu’il va devoir relever le défi d’un calendrier de plus de 82 matches, de beaucoup de déplacements, d’entraînements… », affiche le coach.

Considéré comme l’un des « steals » potentiels de cette Draft, Smith Jr. dit apprécier cette ligue estivale, pour « apprendre des gars qui sont déjà passés là et qui ont aussi joué à ce jeu à un haut niveau. C’est donc un plaisir pour moi de faire partie de ce groupe, d’essayer de jouer dur et de ne pas trop penser au jeu. J’essaie juste d’aller sur le terrain et de trouver mon rythme. Il est temps que je prenne mon rythme, que je retrouve mes jambes, que je revienne en forme. »

Il ajoute : « J’essaie simplement d’aller sur le terrain, d’exécuter le plan de jeu et de faire progresser les autres. » Le joueur de 19 ans dit également jouer avec son partenaire de draft, Brandon Miller, depuis qu’il a 14 ans.

« Quand j’étais jeune, je restais toujours dans le corner et je ne faisais que tirer à 3-points parce que j’étais le joueur le plus petit de l’équipe. Il faut donc s’y adapter. Évidemment, j’essaie toujours d’ajuster mon jeu, de voir ce qui est le mieux pour l’équipe et d’essayer d’aller de l’avant et de remporter des victoires », termine le rookie qui pourrait rapidement se faire une place au sein de la rotation des Hornets.