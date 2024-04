Si les Hornets savaient depuis les résultats de la « lottery » à la mi-mai qu’ils allaient recruter Brandon Miller, leur « favori du début à la fin » selon Mitch Kupchak, avec le second choix de la Draft, ils ignoraient sans doute que son coéquipier en AAU du temps des années « high school », Nick Smith Jr, serait toujours disponible plus de deux heures plus tard, en 27e position de la Draft pour leur deuxième sélection du premier tour.

« Nous l’avions bien plus haut dans nos classements » assurait d’ailleurs le GM des Hornets ce samedi. « La semaine dernière, j’avais parlé à son coach en NCAA, Eric Musselman, et il n’avait que des choses positives à dire à son sujet. Nous nous considérons très chanceux d’avoir pu sélectionner Nick à ce stade de la Draft. »

Des doutes sur ses genoux

Très gros talent au lycée, au point de rejoindre la NCAA l’été dernier en tant que meilleur joueur de sa classe d’âge, Nick Smith Jr. a connu une saison « freshman » en demi-teinte à Arkansas ces derniers mois, à cause de pépins physiques répétés aux genoux. C’est sans doute la raison première de sa chute à la Draft jeudi soir, mais « NSJ » assure qu’il n’y a désormais plus rien à craindre pour lui sur le plan physique.

« Je suis là, je suis disponible. Mon genou ne me gêne plus, c’est derrière moi. Je suis au top de ma forme maintenant, prêt à bosser » déclarait-il ainsi. « J’arrive avec un esprit de vengeance. Ici à Charlotte, on m’a fait confiance. Donc je vais rendre cette confiance, en allant au charbon. Je suis très reconnaissant envers le club. »

Dans une jeune équipe des Hornets qui mise sur sa jeune garde pour retrouver un peu de crédibilité dans la conférence Est, Nick Smith Jr. semble donc démarrer sa carrière dans le contexte idéal. Après avoir chuté dans la Draft, les attentes autour de lui sont moindres, et il pourra donc bosser tranquillement, sans trop de pression. D’autant qu’en sortie de banc derrière LaMelo Ball, il y a un boulevard pour s’emparer de la majorité des minutes sur le poste de meneur dans la rotation dans cette jeune équipe. Un « rookie » à suivre, assurément !