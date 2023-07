Chris Finch veut mieux organiser l’espace autour de Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns

L’association entre Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert est un sujet majeur à Minnesota, un des enjeux principaux de la prochaine saison. Les deux intérieurs vont devoir réussir à cohabiter pour être efficaces et porter l’équipe vers les sommets.

Chris Finch, qui a déjà annoncé vouloir réorganiser son attaque, est revenu sur les choses à faire pour trouver le bon équilibre avec deux joueurs de ce niveau dans la raquette.

« Je pense qu’on doit être plus précis avec notre spacing autour de Gobert sur le pick-and-roll et Towns au poste », analyse le coach des Wolves pour le Star Tribune. « On a ainsi deux points d’ancrage. On doit avoir un spacing plus structuré. Les deux joueurs ont un rôle à jouer en même temps. Je pense aussi qu’on a oublié de mettre Towns là où il est fort, c’est-à-dire à l’extérieur en début de possession. »

Pour cela, deux joueurs auront un rôle central : Anthony Edwards et Mike Conley. Le premier a dû apprendre à jouer avec Rudy Gobert et, avec la longue absence de « KAT », il n’a pas pu s’appuyer sur sa relation avec lui.

« Il a été décisif avec Gobert, en ayant appris à l’apprivoiser, mais il doit retrouver son jeu avec Towns », explique ainsi Chris Finch. « Ils avaient une excellente alchimie, mais on n’a jamais réussi à la retrouver quand KAT est revenu de blessure. »

Quand le second, lui, a une longue expérience avec le Français, qui date d’Utah, mais son apport en attaque n’a pas été aussi important que l’entraîneur l’aurait espéré.

« Il a changé les choses en permettant d’élever le niveau de jeu de Rudy, notamment sur pick-and-roll. Mais on n’a jamais réussi à utiliser cela au maximum. Les adversaires ne respectaient pas Conley en tant que scoreur comme ils le faisaient avec D’Angelo Russell. On avait besoin qu’il soit plus agressif et il l’a fait. Le plus important, c’est qu’il soit ce lien entre Gobert, Towns et Edwards, et on n’a pas totalement réussi à le faire. »