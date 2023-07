Jordan Brand continue de dévoiler les premiers coloris qui viendront habiller la Air Jordan 38, avec un plan bien précis rendant hommage aux différentes facettes du basket mondial.

Après le coloris « Fundamental » reprenant les couleurs historiques de la Air Jordan, entre blanc, noir et rouge, ce sera au tour de la AJ 38 « Fiba » d’être mise en avant. Celle-ci rendra hommage à l’impact de plus en plus important du basket international à l’occasion de la Coupe du Monde 2023.

La tige blanche est complétée par des touches de noir sur la semelle intermédiaire et l’intérieur du col, l’ensemble reposant sur une semelle extérieure en bleu translucide. Le logo « Jumpman » en blanc sur fond doré ressort sur la languette, tandis que le trophée de la Coupe du Monde est présent sur la partie intérieure de la languette.

La Air Jordan 38 « Fiba » devrait suivre pour le 7 septembre, avant de laisser la place à une version orange en clin d’œil à la WNBA. La AJ 38 devrait tourner autour des 200 dollars.

(Via SneakerNews)

