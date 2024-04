La Air Jordan 38 officiellement présentée

Le processus de promotion de la Air Jordan 38 suit son cours. Attendue pour le 18 août sous le coloris « Fundamental », la paire a officiellement été présentée en plusieurs coloris. On en sait également plus au niveau de ses caractéristiques et nombreuses spécificités.

On commence par la technologie X-Plate, inspirée par le jeu de Michael Jordan. La X-Plate, qui fait référence aux lanières de la Air Jordan VIII, est combinée à un motif de traction en chevrons radiaux et à une unité Zoom Strobel sur toute la longueur.

On passe ensuite sur la partie brodée de l’empeigne, qui met en valeur la performance de MJ lors de la série du titre remporté en 1993, à 41 points de moyenne pour son troisième titre de champion consécutif. Sur certaines zones, les parties brodées soulignent ces statistiques, comme les 41 croisillons sur le col représentent la moyenne de 41 points ou les trois diamants sur le côté médian symbolisent le troisième titre de suite.

Enfin, Jordan Brand a mis en avant le fait que son modèle soit le plus « éco-conçu » de l’histoire de la collection Air Jordan, avec 20% de son poids issus de matériaux recyclés. Encore un mois et demi à patienter pour pouvoir se procurer la Air Jordan 38 « Fundamental » en blanc, noir et rouge, attendue autour des 200 euros.

