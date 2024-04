Le Top 10 de la nuit | Le coast-to-coast de Quinones

Avec sa bâche sur un 3-points contre les Grizzlies, Chet Holmgren glisse sa grande carcasse dans le Top 10 de la nuit.

On retrouve Lester Quinones à la première place avec un coast-to-coast face aux Hornets. Derrière lui, le plus beau panier de la soirée est pour Colbey Ross avec un « floater » exceptionnel au-dessus de la défense des Sixers. Côté dunk, Blake Wesley est le plus impressionnant avec son « drive » face aux Lakers.

A moins qu’on ne préfère le « hang time » de Kaï Jones, le bondissant pivot des Hornets.