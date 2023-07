Le Thunder de Chet Holmgren dominé par les Grizzlies

Pour sa deuxième sortie de l’été, Chet Holmgren a alterné le bon et le moins bon. Dans le défaite du Thunder face aux Grizzlies (94-86) du côté de Salt Lake City, le pivot d’OKC signe un « double double » (10 points, 11 rebonds), mais à 3/8 aux tirs, et avec 6 ballons perdus ! En fait, Chet Holmgren était bien trop relâché, notamment au large, et les arrières des Grizzlies se sont empressés de lui piquer la balle dans les mains.

Mais il s’est aussi vengé comme sur ce double contre sur David Roddy. D’abord, il le bâche à 3-points, puis le Grizzly récupère la balle et s’en va au cercle, mais Chet Holmgren le contre encore ! En deuxième mi-temps, il ira même jusqu’à contrer une tentative de dunk de Jake LaRavia.

Ousmane Dieng se reprend

À ses côtés, Tre Mann confirme qu’il est en grande forme avec 28 points à 10 sur 14 aux tirs. Ousmane Dieng s’est bien repris après son premier match complètement raté. Le Français cumule 13 points, 6 rebonds, 2 passes et 2 contres.

Côté Memphis, l’imposant Kenny Lofton Jr. a beaucoup gâché (5 sur 16 aux tirs), et on a surtout vu Jake LaRavia, auteur de 25 points, dont 16 dans le premier quart-temps. L’ancien intérieur des Wolves s’est joué de la défense du Thunder par sa technique et sa capacité à punir de loin.

