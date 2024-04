Coupe du monde 2023 | La présence de Giannis Antetokounmpo de plus en plus incertaine

La grande incertitude se confirme autour de la présence de Giannis Antekounmpo à la Coupe du monde cet été. Alors que les premières informations à ce sujet évoquaient une blessure à la jambe du « Greek Freak », The Athletic précise que la superstar des Bucks a en fait subi une petite opération au genou il y a deux semaines.

Sans doute une arthroscopie, pour « nettoyer » son genou et ainsi le libérer d’une douleur. En tout cas, sa participation au Mondial avec la Grèce (déjà privée de Kostas Sloukas) est de plus en plus incertaine, et on imagine que les Bucks ne lui donneront pas leur feu vert sans la certitude qu’il est à 100% physiquement.

« Lorsqu’il s’agit de la santé de nos joueurs, nous travaillons toujours en collaboration avec le joueur, son représentant et notre équipe médicale pour prendre la meilleure décision possible », a déclaré Jon Horst, le GM des Bucks, à The Athletic. « Dans le cas d’une équipe nationale, nous travaillons également avec nos partenaires au sein de ces fédérations. Aucune décision n’a été prise quant à Giannis par rapport à l’équipe nationale grecque cet été. »

Selon Eurohoops, le « Greek Freak » a déjà recommencé à travailler physiquement et il fera son maximum pour disputer la Coupe du monde, mais il entame une vraie course contre-la-montre pour y parvenir.

Un coup dur si cela se confirme pour la formation de Dimitris Itoudis, qui croisera le fer avec la Jordanie, la Nouvelle-Zélande et surtout Team USA dans le Groupe C.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 Total 792 33 54.5 28.6 70.2 1.8 7.9 9.8 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.