Blacklisté en Suède, Jonas Jerebko regrette d’avoir signé en Russie

A l’instar de Thomas Heurtel l’an dernier ou d’Amath M’Baye récemment, Jonas Jerebko a fait le choix de rejoindre une équipe russe pendant le conflit contre l’Ukraine, et il en paie les conséquences sur le plan de la sélection nationale. C’était en mars 2022, un mois après le début de l’invasion russe, et l’ancien ailier des Pistons et du Jazz avait été suspendu dans la foulée par sa fédération. L’un de ses sponsors l’avait aussi lâché. Arrivé pour y finir la saison, le Suédois n’y était resté que quelques semaines, et depuis, il n’a plus jamais revu les terrains, que ce soit en club ou en sélection. A 36 ans, il envisage pourtant de continuer à jouer.

« Je n’ai pas joué au basket depuis un an et demi, et j’ai l’impression que je n’aurais plus aucune proposition » constate-t-il. « J’avais reçu une offre du CSKA, et je l’avais acceptée. À ce moment-là, je ne pensais qu’au basket, et ça s’est mal passé. Je le regrette aujourd’hui, et si je pouvais revenir en arrière, je ne l’aurais pas fait. »

L’ailier suédois l’assure, : il n’était pas allé en Russie pour l’argent. Il y avait déjà joué, et c’était pour une « pige » en fin de saison.

« Je suis professionnel depuis l’âge de 18 ans, et j’ai joué deux mois au CSKA. Est-ce que l’argent a joué un rôle ? Absolument pas ! » répond-il. « J’avais en vue d’essayer de rejouer en NBA, et comme je n’avais aucune offre, j’ai pris celle-ci. Dans le même temps, je n’en veux à personne. C’est à moi que j’en veux. C’était de ma faute. Comme on fait son lit, on se couche… On fait tous des erreurs, on est tous humains. »

« Il avait été informé des conséquences »

Ce que Jonas Jerebko ne comprend pas, c’est pourquoi il reste « blacklisté » alors que son expérience a été courte, et qu’il est parti de lui-même dès juin.

« C’est triste mais je comprends leur décision. Mais c’est difficile de n’avoir aucun contact depuis un an et demi, et de n’obtenir aucune réponse. Je les ai contactés en novembre. je les ai contactés via les réseaux sociaux, mais je n’ai pas encore obtenu de réponses ».

Du côté de la Fédération, on assure que la porte reste ouverte à des discussions, surtout s’il a des regrets.

« Ce n’est pas quelque chose qu’il nous a dit, que ce soit au début du contrat et lorsqu’il avait été informé des conséquences, ou lors d’une réunion qu’il a eue avec notre présidente Susanne Jidesten en mars 2023 », assure Fredrik Joulamo, secrétaire général de la fédération. « Pour le reste, nous ne communiquerons pas avec Jonas par l’intermédiaire des médias. Il sait comment nous joindre et nous sommes heureux de nous rendre disponibles pour une conversation avec lui, comme nous l’avons fait tout au long de ce processus ».

Jonas Jerebko Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 DET 80 28 48.1 31.3 71.0 2.4 3.6 6.0 0.7 2.9 1.0 1.0 0.4 9.3 2011-12 DET 64 23 46.8 30.2 80.6 1.5 3.3 4.8 0.7 2.5 0.6 1.0 0.3 8.7 2012-13 DET 49 18 44.9 30.1 77.3 1.4 2.4 3.8 0.9 1.8 0.8 0.9 0.2 7.7 2013-14 DET 64 12 47.1 41.9 72.9 0.8 1.9 2.7 0.6 1.3 0.3 0.7 0.1 4.2 2014-15 * All Teams 75 16 44.6 38.6 84.8 1.2 2.5 3.8 1.0 1.8 0.6 0.6 0.2 6.0 2014-15 * DET 46 15 46.0 36.8 86.1 1.0 2.1 3.1 0.9 1.7 0.6 0.6 0.2 5.2 2014-15 * BOS 29 18 43.1 40.6 83.3 1.6 3.2 4.8 1.0 2.0 0.7 0.6 0.2 7.1 2015-16 BOS 78 15 41.3 39.8 78.2 1.0 2.7 3.7 0.8 1.8 0.3 0.7 0.3 4.4 2016-17 BOS 78 16 43.5 34.6 70.3 0.8 2.7 3.5 0.9 1.6 0.3 0.5 0.2 3.8 2017-18 UTH 74 15 46.6 41.4 80.7 0.7 2.6 3.3 0.6 1.7 0.3 0.4 0.2 5.8 2018-19 GOS 73 17 45.9 36.7 80.0 1.0 3.0 4.0 1.3 1.9 0.4 0.6 0.3 6.3 Total 635 18 45.7 36.3 77.0 1.2 2.8 4.0 0.8 1.9 0.5 0.7 0.2 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.