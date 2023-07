Enfin en bonne santé, Kendall Brown joue sa place à Indiana

Avec seulement 40 minutes passées sur les parquets pour sa première année, durant l’exercice 2022/2023, Kendall Brown a quasiment vécu une saison blanche. L’ailier a en effet été totalement plombé par les blessures.

Après six matches joués fin novembre et début décembre 2022, Kendall Brown souffre d’une fracture de la jambe. Il rejoint l’infirmerie pendant six semaines, avant de revenir en G-League pour trois petits matches. Puis, une nouvelle blessure au tibia droit le force à se faire opérer et à mettre fin à sa saison.

« Ce fut extrêmement décevant, surtout à un si jeune âge », explique-t-il à l’Indy Star. « On ne veut vraiment pas vivre de telles blessures quand on est rookie. Le plus grand défi, ce fut de ne pas finir la saison. Manquer des opportunités, ça fait mal. »

Le joueur va enfin pouvoir retrouver les parquets cet été en Summer League. Un soulagement car « on a tendance à oublier ce que l’on ressent quand on est en bonne santé », glisse ainsi Kendall Brown. « C’est une sensation formidable et ça m’a un peu manqué. »

C’est aussi un moment important pour lui et pour sa carrière déjà. La saison passée, l’ancien de Baylor, drafté au second tour, avait signé un « two-way contract » avec les Pacers et il se retrouve désormais libre cet été, mais protégé, par la franchise d’Indiana.

Ses performances durant la ligue d’été vont donc avoir une influence directe sur son avenir. Dans le meilleur des cas, s’il est bien revenu sur le plan physique, le joueur de 20 ans pourrait évidemment espérer un nouveau « two-way contrat » avec les Pacers. Pour espérer enfin lancer sa carrière dans la Grande Ligue.

Kendall Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 6 7 57.1 0.0 50.0 0.3 0.7 1.0 0.5 1.5 0.7 0.3 0.0 1.5 Total 6 7 57.1 0.0 50.0 0.3 0.7 1.0 0.5 1.5 0.7 0.3 0.0 1.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.