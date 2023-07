Le Magic se sépare de Bol Bol

« Il est unique et difficile à défendre. On peut voir sa confiance grandir au fil des matchs. Il peut à peu près tout faire sur un terrain, il a juste besoin d’enchaîner ». Ce compliment daté de fin novembre était signé Kevin Durant en personne, au soir d’un match à 24 points et 6 rebonds de Bol Bol. À ce moment-là, l’intérieur du Magic tournait alors à 16 points et 10 rebonds de moyenne depuis dix matches. Paolo Banchero l’avait même comparé à Victor Wembanyama pour sa mobilité malgré sa taille et son profil. Plus de sept mois après, le mystère Bol Bol continue.

Le fils du géant Manute Bol n’a pas su confirmer par la suite, au point d’être progressivement sorti de la rotation de Jamahl Mosley, pour finalement être coupé mardi. Le Magic avait en effet jusqu’à hier pour garantir sa dernière année de contrat à 2.2 millions de dollars, mais la direction a fait le choix de le laisser partir.

Après trois ans en couveuse à Denver et une saison 2022/23 à Orlando, Bol Bol va donc devoir se mettre en quête d’un nouveau défi au sein d’une équipe qui sera en capacité de l’accueillir. On peut notamment penser à Detroit qui avait tenté de le faire venir en janvier avant que le trade ne soit annulé en raison d’un problème lors de la visite médicale. C’est peut-être aussi la raison pour laquelle Orlando ne l’a tout simplement pas gardé. Affaire à suivre !

Bol Bol Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 7 12 50.0 44.4 80.0 0.7 2.0 2.7 0.9 1.6 0.3 1.4 0.9 5.7 2020-21 DEN 32 5 43.1 37.5 66.7 0.0 0.8 0.8 0.2 0.4 0.1 0.4 0.3 2.2 2021-22 DEN 14 6 55.6 25.0 40.0 0.3 1.1 1.4 0.4 0.3 0.1 0.3 0.1 2.4 2022-23 ORL 70 22 54.6 26.5 75.9 1.0 4.8 5.8 1.0 1.3 0.4 1.6 1.2 9.1 Total 123 15 53.3 29.3 73.9 0.6 3.2 3.8 0.7 1.0 0.3 1.1 0.8 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.