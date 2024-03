Victor qui ?!? Kyrie Irving et Kevin Durant ont craqué pour Bol Bol

Un Stephen Curry de 2m18 ? On n’ira pas jusque là mais l’action a marqué les esprits. Avec une minute à jouer et son équipe menée de sept points à Brooklyn, Bol Bol savait qu’il fallait marquer rapidement. Une fois le rebond défensif capté, il a remonté le terrain, posé quatre dribbles, dont l’un entre les jambes… et a dégainé en première intention, en tête de raquette. « Swish », à la quasi stupéfaction du Barclays Center.

Le géant du Magic, en pleine explosion cette saison, a encore fait forte impression avec son alliage de taille et de mobilité, et par sa facilité à se créer son tir. Auteur de 24 points (10/15 aux tirs dont 3/6 de loin) et 6 rebonds, il a confirmé sa très bonne forme du moment. Depuis dix matchs, il a tourne à 16 points et 10 rebonds de moyenne.

Lorsque HoopsHype demande à Paolo Banchero à qui son coéquipier peut être comparé, un nom lui vient naturellement en tête : « Tout le monde parle de ce Victor (Wembanyama) en France. Je n’essaie pas de les comparer, mais Bol mesure 2m18, shoote à 3-points, remonte le terrain, distribue le jeu et contre des tirs. J’ai l’impression que les gens l’oublient un peu, mais Bol est un monstre de la nature. »

Un « oubli » sans doute lié à trois premières années très discrètes avec les Nuggets, où il a dû se contenter d’une cinquantaine d’apparitions sur les parquets lorsqu’il n’était pas blessé. On rappelle que celui-ci, malgré sa popularité, n’avait été drafté qu’à la 44e position de la Draft 2019, vraisemblablement en raison de doutes sur son état de santé.

« C’est la transformation à venir de notre ligue »

« J’ai connu beaucoup de hauts et de bas dans ma carrière en ne jouant pas et en étant blessé. Je suis un peu en retard dans ma progression parce que je n’ai pas joué ces trois dernières années. Je travaille pour devenir le meilleur joueur possible. Je pense que cela m’amènera au niveau supérieur, où je veux être », affiche le natif de Khartoum, bien parti pour rattraper le temps perdu. Ses courbes statistiques en font déjà un candidat naturel au titre de meilleure progression de l’année.

Au moment de sa Draft, il disait s’inspirer des plus grands, au sens propre et figuré, comme Kevin Durant, Nikola Jokic ou Kristaps Porzingis. Aujourd’hui, il impressionne ses modèles. « Il est unique et difficile à défendre. On peut voir sa confiance grandir au fil des matchs. Il peut à peu près tout faire sur un terrain, il a juste besoin d’enchaîner. […] J’aime ce que Jamahl (Mosley) fait avec lui, en le faisant jouer parfois meneur ou pivot. Il le déplace partout parce que c’est un joueur très polyvalent. C’est génial pour la ligue », apprécie « KD », son adversaire du soir.

Son partenaire de jeu Kyrie Irving voit même en Bol Bol un symbole d’une ligue qui prend de la hauteur. « On doit s’y préparer. C’est la transformation à venir de notre ligue. On a un autre gars, Victor, qui joue à l’étranger et de plus en plus de ces archétypes de 2m10 et plus, qui manient le ballon et sont capables de tout faire. On doit simplement s’y habituer et apprécier ce qu’on voit », termine le meneur.

Bol Bol Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 7 12 50.0 44.4 80.0 0.7 2.0 2.7 0.9 1.6 0.3 1.4 0.9 5.7 2020-21 DEN 32 5 43.1 37.5 66.7 0.0 0.8 0.8 0.2 0.4 0.1 0.4 0.3 2.2 2021-22 DEN 14 6 55.6 25.0 40.0 0.3 1.1 1.4 0.4 0.3 0.1 0.3 0.1 2.4 2022-23 ORL 70 22 54.6 26.5 75.9 1.0 4.8 5.8 1.0 1.3 0.4 1.6 1.2 9.1 2023-24 PHX 35 11 61.9 42.2 76.5 0.9 2.5 3.4 0.4 1.1 0.2 0.4 0.6 5.7 Total 158 14 54.9 32.3 74.2 0.7 3.0 3.7 0.7 1.0 0.3 1.0 0.8 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.