Lester Quinones a un peu marqué l’histoire en devenant, la nuit dernière, le premier joueur à recevoir une faute technique pour « flopping », lors de la rencontre entre les Warriors et les Kings.

Comme ça avait été évoqué, la NBA teste ainsi une nouvelle façon de punir les floppeurs en plein match.

La ligue annonce d’ailleurs que la règle sera appliquée à l’occasion de toutes les ligues d’été. En l’occurrence, si les arbitres décident de punir un joueur pour avoir exagéré un contact, l’équipe adverse recevra un lancer-franc plus la possession, alors que le joueur sanctionné recevra de son côté une faute technique.

Les arbitres n’ont d’ailleurs même pas besoin d’arrêter le jeu, la sanction s’appliquant au prochain arrêt de jeu.

Un moyen de calmer les adeptes du « flopping » sans doute plus efficace que les avertissements et les amendes distribuées a posteriori. Si la règle fonctionne bien, on imagine qu’elle sera vite mise en place en NBA.

The proposed In-Game Flopping Penalty will be in effect on a provisional basis for all 2023 NBA summer leagues. pic.twitter.com/eqdJ5gHr7d

— NBA Communications (@NBAPR) July 4, 2023