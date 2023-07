La prolongation de contrat d’Anthony Edwards va aider plusieurs associations caritatives

Logiquement prolongé aux maximum par les Wolves, soit entre 207 et 260 millions de dollars sur cinq ans suivant les différents bonus activés en cours de route, Anthony Edwards a vite indiqué qu’il entendait profiter de cet énorme contrat, qui débutera lors de la saison 2024/25, pour peser socialement.

L’arrière/ailier entend ainsi s’associer à différentes organisations à but non lucratif au service des jeunes de la région, avec notamment un nouveau partenariat avec la communauté de Minneapolis appelé « Don’t Follow The Wave » (Ne suivez pas la vague). Pour aider les jeunes des populations locales défavorisées de la communauté.

Anthony Edwards, dont la mère et la grand-mère ont été emportées par le cancer en 2015, reversera aussi une partie de son salaire à l’African-American Breast Cancer Alliance (Alliance afro-américaine contre le cancer du sein).

« J’ai la chance de connaître le succès, et je veux faire tout ce que je peux pour aider autant de jeunes que possible, et les mettre sur la bonne voie », a-t-il ainsi expliqué. « Il y a ce vieil adage : ‘Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour, mais si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours’. Avec « Don’t Follow the Wave », je suis ravi de donner mon temps, mon argent et mes ressources, tout en m’associant à d’autres organisations à but non lucratif inspirantes, afin d’avoir un impact positif sur les enfants dans le besoin ».

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 Total 223 34 44.1 35.2 77.0 0.8 4.4 5.1 3.8 2.2 1.4 2.7 0.6 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.