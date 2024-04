La prolongation entre Jaylen Brown et les Celtics avance, mais doucement

Depuis quelques jours, Jaylen Brown est éligible à une prolongation de contrat de 295 millions de dollars sur cinq ans avec les Celtics.

Comme les journalistes qui suivent ce dossier l’expliquaient, un accord entre le joueur et Boston n’allait pas intervenir dans les premières heures, mais des discussions existent. Le Boston Globe précisait même que les deux camps étaient confiants sur une future signature.

Mais pourquoi est-ce si long ? Notre confrère Brian Windhorst livre une explication.

« Ça discute, mais c’est un accord important et fragile », analyse-t-il sur les antennes de ESPN. « Je sais que les deux camps veulent réussir à trouver un accord. Mais il y a un point à ne pas oublier : si Brown prolonge, il ne peut pas être transféré pendant un an. De plus, il est éligible à 35% du salary cap mais il pourrait ne pas les obtenir. Les Celtics peuvent négocier sur ça, ou sur une player option. Il faut négocier. »

Les Celtics ont déjà des contrats importants dans leur effectif, avec notamment Jayson Tatum, Malcolm Brogdon, Derrick White, Al Horford et Robert Williams III, sans oublier Kristaps Porzingis qui vient de prolonger, qui seront tous à Boston au moins jusqu’à la saison 2024/25 et pèseront alors presque 130 millions de dollars.

Offrir plus de 50 millions de dollars en moyenne par saison sur cinq ans à Jaylen Brown n’est donc pas une décision anodine, surtout avec le nouvel accord collectif qui sanctionne plus durement les équipes trop dépensières.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 Total 540 30 48.0 36.4 72.0 1.0 4.3 5.3 2.4 2.5 1.0 2.1 0.4 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.