Les Sixers gardent De’Anthony Melton

Joueur utile dans un collectif, De’Anthony Melton a réalisé une bonne saison chez les Sixers, en tournant à 10.1 points, 4.1 rebonds et 1.6 interception de moyenne. Il a même été titulaire à 58 reprises.

Néanmoins, sa dernière année de contrat (8 millions de dollars) n’était garantie qu’à hauteur de 1.5 million, faisant de lui un candidat idéal pour être coupé. Mais pas de surprise, nous apprend l’Inquirer, l’arrière a bien été conservé par la franchise de Philadelphie pour l’exercice 2023/2024.

Comme James Harden a demandé son transfert, les Sixers avaient tout intérêt à garder De’Anthony Melton, en plus de rendre Tyrese Maxey intouchable et d’avoir signé Patrick Beverley. L’ancien joueur de Memphis, qui est un bon défenseur, peut toujours rendre de précieux services et ce sera une arme de plus pour Nick Nurse.

De'Anthony Melton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 50 20 39.1 30.5 75.0 0.5 2.2 2.7 3.2 2.3 1.4 1.5 0.5 5.0 2019-20 MEM 60 20 40.1 28.6 76.9 0.7 3.0 3.7 2.9 1.8 1.3 1.4 0.3 7.6 2020-21 MEM 52 20 43.8 41.2 80.4 0.6 2.5 3.1 2.5 1.6 1.2 1.3 0.6 9.1 2021-22 MEM 73 23 40.4 37.4 75.0 0.9 3.6 4.5 2.7 1.8 1.4 1.5 0.5 10.8 2022-23 PHL 77 28 42.5 39.0 79.3 0.9 3.2 4.1 2.6 2.5 1.6 1.3 0.5 10.1 2023-24 PHL 38 27 38.6 36.0 83.5 0.7 3.0 3.7 3.0 2.2 1.6 1.0 0.4 11.1 Total 350 23 41.0 36.9 78.2 0.7 3.0 3.7 2.8 2.0 1.4 1.4 0.5 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.