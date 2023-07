Pour les Sixers, Tyrese Maxey est intouchable

Dès que les Blazers ont confirmé que Damian Lillard avait demandé son transfert, de nombreux regards se sont tournés vers les Sixers. Au-delà du fait que James Harden soit lui aussi sur le départ, l’idée de monter un duo Lillard-Embiid a de quoi intriguer, d’autant que la franchise possède en Tyrese Maxey un joueur capable d’être la première option de Portland en attaque.

Sauf que Marc Stein et ESPN rapportent que les Sixers ont fait comprendre à tout le monde que leur jeune arrière est intouchable ! Alors qu’il attaquera sa 4e année de contrat, Maxey peut déjà être prolongé cet été, comme tous les joueurs draftés en 2020. LaMelo Ball et Desmond Bane ont déjà décroché leur prolongation, et Maxey, avec ses 20 points de moyenne en 2023, le mériterait aussi.

Mais à Philadelphie, qui a la main sur son avenir, on préfère attendre. La demande de transfert de James Harden a tout chamboulé, et il est préférable de ne pas se précipiter. La saison prochaine, Maxey touchera quatre millions de dollars, et il affichera un rapport qualité/prix difficile à battre. C’est aussi un jeune talent, capable de tenir la baraque lorsque Harden était blessé, et s’il confirme en 2024, il ne sera pas loin de toucher le pactole.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.4 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 Total 196 29 47.9 41.4 85.8 0.3 2.4 2.7 3.3 1.9 0.7 1.1 0.3 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.