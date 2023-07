Les Nets veulent des tours de Draft pour lâcher Dorian Finney-Smith et/ou Royce O’Neale

Impliqués dans les rumeurs de transfert entourant Damian Lillard, Brooklyn pourrait profiter de ce potentiel deal à plusieurs équipes pour se séparer de Dorian Finney-Smith et/ou Royce O’Neale. Autrement dit deux précieux ailiers, âgés de 30 ans et débarqués il y a moins d’un an au sein de la franchise new-yorkaise. Les deux ne manquent pas d’attirer quelques dirigeants extérieurs par leurs qualités défensives, et ils peuvent s’avérer intéressants pour compléter un trade.

Néanmoins, Hoopshype rapporte que les Nets n’entendent pas lâcher si facilement leurs deux joueurs dans un échange « sec » car, pour les obtenir, il faudra proposer deux premiers tours de Draft pour Dorian Finney-Smith et un premier tour de Draft pour Royce O’Neale. La preuve qu’ils ne seront vendeurs que si une offre suffisamment bonne se présentera à eux.

La saison dernière, Dorian Finney-Smith tournait à 8.3 points et 4.8 rebonds de moyenne, à Dallas puis Brooklyn. Son contrat court, au minimum, jusqu’à l’été 2025. Quant à Royce O’Neale, il tournait à 8.8 points, 5.1 rebonds et 3.7 passes de moyenne avec les Nets en 2022/23. Il arrive, lui, en fin de contrat l’été prochain.