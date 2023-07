Marcus Smart regrette le manque de sincérité des Celtics

Il y a d’abord eu les remerciements et les hommages du côté de Marcus Smart et des dirigeants de Boston suite à l’échange qui a envoyé le meneur aux Grizzlies pour permettre la venue de Kristaps Porzingis. Puis, à tête reposée, l’ancien meneur des Celtics a tout de même exprimé une pointe de regret sur la façon de faire de ses dirigeants.

Ces derniers lui avaient assuré une semaine auparavant qu’il ne serait pas échangé, jusqu’à ce qu’un revirement de dernière minute concernant le trade de KP ne vienne tout bouleverser. En plus de se prendre en pleine tête la réalité du business de la NBA, il a ainsi regretté le manque de courtoisie de Joe Mazzulla et Brad Stevens à son égard. En fait, il faisait la sieste lorsque les Celtics ont décidé de le transférer… et l’a appris à son réveil.

« Le lendemain, je devais aller à la salle, récupérer mes affaires, parler à Brad et Joe. Et donc ça a été vraiment choquant de l’apprendre comme ça, surtout parce qu’une semaine auparavant, on m’avait déjà dit qu’on était bon, qu’il n’y avait pas de discussions pour des échanges pour moi, et que c’était ok » raconte-t-il. « Je comprends la partie business, et j’ai toujours été comme ça. Je suis le premier à le dire à tout le monde, qu’on ne peut pas mélanger l’aspect personnel avec le professionnel. Je comprends que c’est un business. Pour moi, c’est juste de la courtoisie. Ils savaient probablement déjà qu’ils pensaient à m’échanger, et que c’était dans un coin de leur tête au cas où quelque chose coinçait. C’est juste le fait de me dire : ‘Hey, on pense qu’on va t’échanger, on voulait juste que tu le saches, merci pour tout’. »

Aucun différend avec Jaylen Brown

S’il s’est dit enthousiasmé par le nouveau défi qui l’attend à Memphis, Marcus Smart a tout de même tenu à dissiper tout malentendu par rapport à son ancienne franchise, insistant sur le fait qu’il n’avait que de l’affection pour les joueurs de Boston et sa communauté, et même d’ailleurs Brad Stevens pour qui il n’a « pas de rancune ».

« C’était difficile de voir les textos, d’entendre les voix des gars qui disaient au revoir, de se rappeler les bons moments. Jayson et Jaylen sont mes frères pour la vie, et ce que les gens voient ne suffit pas à refléter la nature de notre relation. On a traversé beaucoup de choses ensemble, on est allés au feu. Ma mère est décédée et J.B. était l’un des passagers de l’avion qui est venu à Dallas pour les funérailles. Je tiens donc à faire taire toutes les rumeurs selon lesquelles J.B. et moi aurions eu un différend. Je n’ai aucun problème avec les Celtics, ni avec aucun de mes coéquipiers, je les aime, ils m’aiment. Nous sommes des frères et je sais que si j’ai besoin de quelque chose, je peux les appeler et vice-versa. Entre JB et moi ça va très bien, c’est mon frère. Il m’a envoyé un texto et il était aussi déçu que moi. Donc on est bien ensemble et ce n’est pas parce que JB ou l’un de mes coéquipiers n’a rien posté que ça veut dire qu’on est en froid ».

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 27 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27 34.8 25.3 77.7 1.3 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.2 2016-17 BOS 79 30 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 30 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 28 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.4 8.9 2019-20 BOS 60 32 37.5 34.7 83.6 0.7 3.1 3.8 4.9 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 33 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 Total 581 30 38.6 32.3 77.7 0.8 2.7 3.5 4.7 2.6 1.6 1.9 0.4 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.