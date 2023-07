Free agency 2023 | Qui n’a pas encore signé de contrat ?

En 36 heures, la « free agency » est quasi bouclée, avec une bonne moitié des équipes qui a déjà terminé son marché. On pense aux Lakers, au Jazz ou encore aux Rockets, aux Suns et aux Mavericks. Les principaux joueurs sans contrat ont trouvé preneurs, qu’il s’agisse de Kyrie Irving, Fred VanVleet ou Brook Lopez et Khris Middleton.

Au final, il ne reste plus grand monde sur le marché, et ce sont James Harden et Damian Lillard, par leurs demandes de transfert, qui vont animer la suite de l’été. À partir de la liste définie par la NBA, voici les « free agents » restants.

Free agents protégés (restricted free agent)

Ayo Dosunmu (Bulls), PJ Washington, Theo Maledon et Miles Bridges (Hornets), Paul Reed (Sixers), Grant Williams (Celtics) et Matisse Thybulle (Blazers).

Free agents non protégés (unrestricted free agent)

Malik Beasley et Lonnie Walker (Lakers), Kelly Oubre (Hornets), Eric Gordon et Mason Plumlee (Clippers), Dario Saric, Terrence Ross et Torrey Craig (Suns), Christian Wood, Justin Holiday et Frank Ntilikina (Mavericks), Justise Winslow et Kevin Knox (Blazers), Ish Smith (Nuggets), Andre Iguodala et JaMychal Green (Warriors), Montrezl Harrell (Sixers), Raul Neto, Danny Green et Robin Lopez (Cavaliers), Derrick Jones Jr (Bulls), Terence Davis (Kings), Jaylen Nowell (Wolves), Cody Zeller (Heat)…