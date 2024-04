Vainqueur des Etats-Unis pour la première fois de son histoire, la France se qualifie pour la finale du Mondial U19 !

Ils l’ont fait ! Les coéquipiers de Zaccharie Perrin ont fait chuter les Etats-Unis (89-86) en demi-finale du Mondial U19, qui se déroule en Honrgie. La France affrontera dimanche en finale le vainqueur de la rencontre entre l’Espagne et la Turquie. Un succès mérité puisque les joueurs de Lamine Kebe ont mené pendant 25 minutes, et ils ont été adroits : 54% aux tirs, dont 50% à 3-points.

Ils ont su tenir bon dans un « money time » étouffant, et marqué par beaucoup de maladresses (16 balles perdues pour chacune des équipes). Comme les ballons perdus d’Alexandre Bouzidi, qui s’est toutefois bien rattrapé en défense, ou le shoot raté sous le cercle de Zacharie Perrin dans la dernière minute.

Mais à l’arrivée, la France s’impose face aux Etats-Unis dans la Coupe du monde U19, et c’est une première dans les compétitions de jeunes. Sur le plan individuel, on retiendra les grosses perf’ des cadres avec 18 points, 9 rebonds et 5 passes de Perrin, 17 points de Melvin Ajinça et 13 points de Zaccharie Risacher. Alexandre Sarr a fait du bien en fin de match par son intimidation et ses bonnes mains en attaque.

Côté Américain, Tobe Awaka est le plus en vue avec un double-double (14 points, 11 rebonds), tandis que Mark Armstrong et Tre Johnson cumulent 33 points à eux deux.