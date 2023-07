Rayan Rupert s’engage pour trois ans aux Blazers

Hoopshype confirme que Rayan Rupert a signé un contrat garanti sur plusieurs saisons avec les Blazers, et ça reste rare pour un joueur sélectionné au second tour. C’est le signe que les Blazers comptent sur lui pour la saison prochaine, et c’est mieux qu’un « two-way contract », puisqu’il fera partie de l’effectif de 15 joueurs pour la saison prochaine. Selon nos confrères, il s’agit d’un contrat de type 2+1, avec la possibilité pour les Blazers de s’en séparer ou de le prolonger en 2025.

Attendu au premier tour de la Draft, et même invité dans la « Green Room », le frère d’Iliana et fils du regretté Thierry Rupert a finalement été choisi en 43e position, juste devant Sidy Cissoko, le 4e français sélectionné jeudi dernier. Ailier polyvalent, bon défenseur, Rayan Rupert arrive du championnat australien, la NBL, et plus précisément des New Zealand Breakers. Après son essai aux Pacers, il avait présenté son profil.

« J’aime profiter de mon envergure pour changer en défense », avait-il déclaré après son « workout ». « J’apporte beaucoup d’énergie à mes coéquipiers. Si je veux obtenir du temps de jeu en NBA l’année prochaine et avoir une bonne carrière, ce sera grâce à ma défense ».

Non-sélectionné en Equipe de France, on devrait le voir cet été en Summer League avec les Blazers, mais ce n’est pas forcément le lieu idéal pour se montrer en défense. Sa franchise avait remporté la ligue d’été de Las Vegas la saison passée.