Un joli bonus pour les Mets 92 grâce à Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly

Où seront les Mets 92 après les départs de Bilal Coulibaly et surtout de Victor Wembanyama ? Pourtant finaliste de la Betclic Elite, le club de Boulogne-Levallois est en effet dans l’incertitude, comme le notait BeBasket, la faute principalement au désengagement financier opéré par la ville de Levallois.

La Draft de la nuit prochaine va tout de même apporter un joli coup de pouce financier au club francilien.

« Il va rapporter deux millions de dollars dont un million aux Mets 92. L’autre million est réparti entre le club formateur (Nanterre), l’Asvel et les dépenses autour de Victor cette saison avec au moins huit personnes qui s’occupaient de lui » expliquait Alain Weisz, directeur sportif des Mets 92, à RMC avant la finale face à Monaco.

Les franchises NBA, même quand elles choisissent en première position, ne peuvent pourtant pas offrir plus de 825 000 dollars en compensation au club avec lequel le joueur drafté est toujours sous contrat (ce qui est le cas de Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly, actuellement liés à Boulognes-Levallois jusqu’en 2024). Afin de casser ce bail.

La mauvaise opération de l’Asvel

Néanmoins, pour les meilleurs prospects européens (Ricky Rubio, Luka Doncic…), il est désormais d’usage que le « buyout » dépasse les 825 000 dollars autorisés par la Grande Ligue.

La différence est versée par le joueur et son camp et, dans le cas de Victor Wembanyama, qui devrait rapidement accumuler les gros contrats de sponsoring, ça ne sera pas trop compliqué. Selon L’Equipe, l’Asvel ne devrait toutefois rien toucher, contrairement à Nanterre, le premier club de « Wemby ».

« On a un accord avec Victor et son entourage depuis son départ » expliquait Frédéric Donnadieu, le président des Verts, après la « lottery ». « On touchera une partie du buy-out, ce n’est pas une somme énorme, mais sans ça, le club n’aurait rien perçu de son départ en NBA. »

Pour éviter de revivre cette situation l’an prochain, l’Asvel a d’ailleurs laissé partir Zaccharie Risacher à la JL Bourg sous forme de prêt, afin de s’assurer de toucher une part du buy-out à venir en NBA.

En tout cas, avec le million de dollars de Victor Wembanyama et les 800 000 dollars de Bilal Coulibaly, les Mets 92 vont donc récupérer 1,8 million de dollars grâce à la Draft de la nuit prochaine. De quoi permettre au club de respirer et de survivre à l’après-Wemby, malgré les nombreux changements à venir dans le staff et l’effectif ?