Les Kings visent Pascal Siakam et OG Anunoby

Visiblement, après leur saison réussie, les Kings sont très ambitieux pour faire mieux lors de l’exercice 2023/24. Car après le dossier Bradley Beal, qui n’a pas abouti, ils auraient deux nouveaux joueurs dans leur viseur.

D’après Chris Haynes, les dirigeants des Kings vont tenter d’arracher Pascal Siakam et OG Anunoby à Toronto.

« On sait que des rumeurs autour de Siakam et Anunoby circulent à Portland, et Sacramento est également dans cette course », explique ainsi notre confrère.

On peut ajouter Memphis aussi, qui cherche un ailier et a ciblé OG Anunoby, dont le nom circule dans les rumeurs régulièrement depuis quelques mois.

Comme l’incertitude règne à Toronto, les deux joueurs sont susceptibles de partir cet été pour permettre une reconstruction. Pour rappel, ils ont encore une année de contrat, plus une dernière en option pour le Britannique en 2024/25. En clair, Pascal Siakam et OG Anunoby pourraient quitter les Raptors sans contrepartie en 2024.