La prise de pouvoir des joueurs ? Damian Lillard se méfie…

Les All-Stars bougent de plus en plus en NBA, n’hésitant plus à réclamer leur transfert, même lorsqu’ils leur restent beaucoup d’années de contrat. Menés par LeBron James et son agent, Rich Paul, la « prise de pouvoir » des joueurs de la Grande Ligue, ou plutôt des superstars, est un phénomène intéressant de la dernière décennie.

Pourtant, Damian Lillard se méfie de cette tendance, expliquant que c’est à double tranchant pour les joueurs.

« Je n’adopte pas une position de pouvoir. S’ils me demandent quelque chose, je leur donne la réponse. Je leur dirai ce que je pense vraiment. Je ne suis pas là pour essayer de prendre une décision ou quoi que ce soit de ce genre. Je fais mon travail. Si on me présente quelque chose ou si on me pose une question, je réponds honnêtement » répond-il ainsi à Hoopshype, alors qu’Amen Thompson a dit qu’il faisait « partie du front office ».

Pour le meneur de jeu, qui rappelle une nouvelle fois qu’il veut se battre pour le titre mais que ce n’est pas l’alpha et l’oméga de ce qu’il fait, trop utiliser son « pouvoir » peut ainsi se retourner contre les joueurs.

« J’essaie de ne pas participer à cette prise de pouvoir des joueurs parce que nous avons vu suffisamment de situations où des gars avaient ce pouvoir et cette influence quand ils étaient à leur apogée et au sommet de leur art, mais lorsqu’ils n’étaient plus à ce niveau, les gens s’en souvenaient. Ils se souviendront de la manière dont vous avez utilisé ce pouvoir et dont vous l’avez exploité. Cela peut déterminer la façon dont vous partez. Cela peut vous affecter à la fin de votre carrière, lorsque vous avez l’impression que l’on vous manque de respect ou que l’on vous traite d’une manière qui ne représente pas le type de carrière que vous avez eu. »

Damian Lillard se veut ainsi extrêmement prudent, pour ne pas détruire les ponts qu’il a construits jusqu’à présent.

« À notre époque, il faut faire attention à la manière dont on gère cette position. Nous avons vu des cas où les gars ont géré cela d’une manière qui n’était pas la meilleure pour eux. Et nous en avons tiré des leçons. »

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.8 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.5 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 69 35 42.6 35.8 92.1 0.5 3.9 4.4 7.0 1.9 1.0 2.6 0.2 24.6 Total 838 36 43.8 37.1 89.7 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.