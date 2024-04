Pat Riley ne veut pas toucher au trio Butler-Adebayo-Herro

À 48 heures de la Draft, Pat Riley a tenu son habituelle conférence de presse de fin de saison. Une semaine après le revers de son Heat en finale NBA face aux Nuggets, le président de la franchise de Miami a reconnu qu’il s’agissait d’une « très grande saison ». Mais une « saison bizarre ».

Pour les plus anciens, il l’a comparé à celle qu’il avait vécu, comme joueur, avec les Suns en… 1975. Cette année-là, Phoenix avait atteint les Finals après avoir terminé 8e de sa conférence.

Puis, il a évoqué son effectif, en démentant les rumeurs sur d’éventuels transferts de Bam Adebayo ou Tyler Herro, qu’il considère comme « un pilier ».

« On possède un bon noyau de jeunes joueurs, ce qu’on n’avait pas auparavant » précise-t-il. « Il y a Bam et Tyler qui sont jeunes et qui sont devenus des stars. On a une très bonne base avec Bam et Tyler, et on a une grande superstar avec Jimmy Butler ».

Aucun autre projet que de viser le titre

Mieux encore, Pat Riley estime que le Heat « possède le meilleur coach » actuel. « Je me sens bien aujourd’hui. Je ne veux pas connaître une autre pause » prévient-il. « Cette année, nous avons connu des hauts et des bas incroyables. Cela tient en grande partie aux matches manqués. Je n’avais jamais vécu une année comme celle-ci dans un parcours de playoffs. [Après avoir gagné le deuxième match], j’ai vraiment pensé que contre Denver, comme nous sommes une grande équipe, je me suis dit que ce rêve allait se réaliser. Ce sera notre dernière victoire. Nous avons vécu une année formidable. Nous construisons la cinquième équipe pour viser le titre. Je n’ai pas d’autre projet que celui-là. »

Après avoir encensé Tyler Herro qui « est encore plus fort dans les grands moments », Pat Riley a reconnu qu’il lui faudrait mieux épauler Jimmy Butler.

« J’aimerais lui apporter davantage de soutien. J’aimerais pouvoir choisir ce joueur qui sera son parfait complément, mais ce n’est pas facile. Je travaille dessus » assure Pat Riley. « Jimmy a fait son maximum. L’année dernière, s’il avait pu reprendre ce tir à 3-points (dans le Game 7 face aux Celtics), il l’aurait fait… Il a été incroyable depuis le début, et il est devenu de plus en plus important dans les plans défensifs des adversaires. Je n’avais jamais vu un « gameplan » comme celui des Nuggets contre Jimmy. »

Enfin, il a eu un mot pour Kevin Love : « Il a changé la dynamique de l’équipe, et ça prouve que parfois il n’y a pas besoin de faire des échanges énormes. »