Fallait-il relancer Tyler Herro ? Erik Spoelstra va y penser « tout l’été »

« Il a fait tout ce qu’il fallait, on apprécie tout le travail qu’il a accompli. » Ainsi s’exprimait Erik Spoesltra au sujet de Tyler Herro, en amont du Game 5 cette nuit. « Il n’y a aucune garantie. Il s’agit évidemment de circonstances inhabituelles. Je vais me contenter de lire le match. Il sera disponible. Je ne vais pas tout chambouler au départ. Il n’est pas réaliste qu’il reprenne le rôle qu’il jouait auparavant », développait le coach du Heat.

Son joueur s’est bien échauffé, a enfilé sa tenue et s’est posé sur le banc… pour ne jamais le quitter.

Le troisième meilleur marqueur de l’équipe n’a finalement pas été sollicité. Et devra se contenter de 19 minutes sur l’ensemble de ces playoffs, avant sa fracture de la main lors du premier match face aux Bucks.

Tyler Herro warming up for Game 5 👀 pic.twitter.com/ObBJhIagR2 — NBA TV (@NBATV) June 12, 2023

Après la rencontre, le coach floridien l’admet : « C’était une décision très difficile à prendre et je vais probablement y penser tout l’été. Je n’ai jamais vécu une telle expérience. Je sais juste que ce match était totalement différent… On ne peut même pas le comparer. C’est un autre sport qu’en saison régulière. »

En matière d’intensité et de contact physique évidemment. Relancer son shooteur à ce stade, un premier match éliminatoire de finale NBA, alors qu’il n’avait pas joué depuis deux mois, avait tout de la gageure.

« Au premier tour, c’est totalement différent, au niveau du jeu. Au deuxième tour, pareil. Même en finale de conférence, avec la dimension physique et leur façon de jouer. Là, c’est la compétition la plus dure et la plus physique possible, et ça aurait été difficile pour un gars qui a été absent pendant deux mois et qui n’a pas eu le temps de monter en puissance », juge le technicien.

Qui ajoute pour finir : « Mais cela ne m’empêchera pas d’y penser les prochaines semaines. »

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.7 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 33 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 35 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 Total 242 32 43.9 38.3 87.5 0.4 4.5 4.9 3.5 1.4 0.7 2.2 0.2 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.