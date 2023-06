Jimmy Butler a encore fini sur les rotules

C’est l’une des images iconiques de ces dernières années : Jimmy Butler, épuisé, les bras posés sur des panneaux publicitaires. C’était dans la « bulle », et la star du Heat avait réalisé exploit sur exploit pour amener son équipe jusqu’en finale, avant de craquer physiquement face aux Lakers.

Bis repetita cette année puisque « Jimmy Buckets » n’avait plus les jambes, ni le souffle dans cette finale. On peut même dire qu’il a craqué à partir du milieu de la série face aux Celtics, et il n’a jamais réussi à retrouver du jus. Cette nuit, l’arrière All-Star a vécu une soirée calvaire pendant 35 minutes. Brique sur brique (2 sur 10 aux tirs après trois quart-temps), et puis, soudain le réveil.

Comme les plus grands champions, Jimmy Butler retrouve du jus. Résultat : 13 points de suite pour permettre au Heat de repasser devant ! C’est à l’arrache, ou avec l’aide généreuse des arbitres, comme sur les trois lancers accordés sur une faute imaginaire d’Aaron Gordon. Mais il ne quittera pas la scène sans se battre jusqu’au bout.

Un incroyable sursaut avant de tout gâcher…

Mais ce sursaut d’orgueil va être gâché par une balle perdue. Il reste moins de 30 secondes à jouer, Bruce Brown vient de redonner l’avantage aux Nuggets (90-89).

Jimmy Butler s’approche du cercle puis se ravise, et ressort le ballon. Kentavious Caldwell-Pope a bien anticipé, et il vole le ballon. Kyle Lowry fait faute, et KCP met ses deux lancers (92-89). Derrière le temps-mort, Jimmy Butler veut se rattraper, et il prend le 3-points, contesté par Aaron Gordon, et il envoie une brique. Bruce Brown, encore lui, prend le rebond, et il valide la victoire et le titre NBA des Nuggets aux lancers.

Au final, que retient-il de cette cinquième manche ? « Que j’ai perdu la balle. C’est ce qui ressort » lâche-t-il. « Nous avons juste manqué des tirs. C’est comme ça en NBA… Si on met deux ou trois tirs de plus, comme nous avons fait tout au long de l’année… Je pense que nous en avions fait assez pour gagner. On a bien défendu. On a toujours été en position de gagner. Il n’est pas nécessaire de marquer 100 points pour gagner un match de basket. »

Quatre ans après son arrivée, et après deux finales NBA perdues, que retient-il de cette aventure avec le Heat ?

« Je suis sans doute très reconnaissant de pouvoir jouer avec ces gars. On ne sait jamais à quoi ressemblera l’équipe l’année prochaine, ni l’année d’après. Je suis simplement reconnaissant. J’ai beaucoup appris. Ils m’ont tellement appris. J’aurais aimé pouvoir le faire pour eux, parce qu’ils le méritent vraiment » répond Jimmy Butler. « Mais la seule chose que je retiendrai, c’est que je suis très reconnaissant d’avoir pu jouer avec eux. J’ai eu de sacrés coéquipiers pour jouer avec moi et qui nous ont donné une chance de gagner un titre. Et je crois toujours, au plus profond de moi, que nous le ferons. Ces quatre années ont été formidables. C’est toujours formidable d’être désiré, aimé et apprécié. Je ne pense pas que cela va changer. Mais pour l’instant, je suis juste reconnaissant d’être arrivé jusqu’ici. On n’a pas été à la hauteur, mais je suis privilégié. J’ai de la chance. »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 Total 754 33 46.8 32.2 84.2 1.6 3.7 5.4 4.2 1.4 1.7 1.6 0.5 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.