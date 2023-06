Erik Spoelstra : « Dans le sport comme dans la vie, on n’obtient pas toujours ce que l’on veut »

Pas de regret. C’était globalement le message d’Erik Spoelstra après la défaite de son équipe face aux Nuggets lors de ces Finals 2023. Après leur formidable parcours en playoffs, alors qu’ils étaient tout proche de la sortie en « play-in », les joueurs du Heat sont simplement tombés sur une équipe trop forte.

« Oui, nous aurions aimé pouvoir gravir le sommet de la montagne et remporter cette dernière victoire. Mais je pense que beaucoup de gens peuvent s’identifier à cette équipe » préfère ainsi retenir Erik Spoelstra. « Si vous avez déjà eu l’impression d’être mis à l’écart ou qu’on vous a fait sentir que vous n’étiez pas à la hauteur. Il y a beaucoup de gars dans notre vestiaire qui ont probablement vécu cela, et il y a probablement beaucoup de gens qui ont ressenti cela à un moment ou à un autre. »

Globalement, le coach veut surtout se rappeler du chemin, plutôt que de la fin.

« Il y a aussi la façon dont cette équipe a géré les revers et l’adversité, pour développer son courage collectif et sa persévérance. J’ai déjà dit que j’espérais que ces leçons transcenderaient le sport, que nous pourrions les transmettre à nos enfants, parce que même s’il s’agit de sport, on peut tirer des leçons de vie de ce jeu : que l’on peut persévérer, que l’on peut gérer ce que les gens considèrent comme des échecs en cours de route et en sortir plus fort, que l’on peut surmonter les épreuves et en tirer du positif ».

« Nous nous sommes heurtés à une équipe qui était tout simplement meilleure que nous dans cette série »

Erik Spoelstra rend ainsi hommage aux Nuggets, à qui il tire son chapeau. « C’est une sacrée équipe de basket » explique ainsi l’entraîneur floridien au sujet de la troupe de Mike Malone. « Ils jouent de la bonne manière, ils sont compétitifs, ils sont bien entraînés et ils ont une forte culture. Cette saison, ils méritent le titre ».

« Il est évident que nous n’avons pas remporté la victoire finale, mais c’est vrai dans le sport comme dans la vie : on n’obtient pas toujours ce que l’on veut. Mais nous n’avons aucun regret. Tout le monde, le staff comme les joueurs, dans le vestiaire, s’est donné à fond pour l’équipe, en faisant ce qui était le mieux pour elle. Et la pilule la plus dure à avaler, c’est que ce n’était pas assez. Nous nous sommes heurtés à une équipe qui était tout simplement meilleure que nous dans cette série. »

Malgré tout, il restera les souvenirs de cette épopée.

« Vous savez, certains des messages que j’ai transmis à l’équipe sont des messages intimes, réservés au groupe. Mais ce que je peux vous dire, c’est que nous sommes tous prêts à nous battre pour le titre suprême. Nous sommes aussi prêts à créer des souvenirs à vie, une fraternité et un lien que nous pourrons entretenir dans les années à venir, car nous avons pu vivre quelque chose de mémorable. J’ai dit à chacun des gars que je les aimais. J’aime cette équipe et je suis très reconnaissant que nous ayons pu vivre toutes ces expériences, même dans les moments difficiles de l’année, pour pouvoir vivre une saison comme celle-ci. »