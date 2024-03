Reggie Jackson, de la dépression à une deuxième finale NBA

Comme il est assis au bout du banc dans ces playoffs et qu’il n’est jamais convié aux conférences de presse, on a presque oublié que Reggie Jackson a rejoint les Nuggets en février dernier.

Titulaire aux Clippers en début de saison, l’ancien meneur du Thunder et des Pistons joue très peu, et pourtant il est le plus heureux des joueurs. Onze ans après la défaite face au Heat en finale NBA, l’ancienne doublure de Russell Westbrook n’a jamais été aussi proche de remporter une bague.

« Je n’arrive pas à y croire que j’en sois là » a-t-il reconnu. « Surtout après (mon passage) à Detroit. Je n’étais pas certain de rejouer, et puis il y a eu cette résurrection à Los Angeles. C’est là que tout s’est mis en place, que l’on s’est amusé. Puis le fait d’être échangé, c’était une manière de boucler la boucle. »

Paul George lui « sauve » sa carrière

« Une boucle bouclée » car Reggie Jackson, ado, s’était révélé à Colorado Springs, au lycée General William J. Palmer, où il va remporter le titre de meilleur joueur de l’Etat. Quant à ce passage à Detroit, où il avait signé un beau contrat de 80 millions de dollars, ce fut une véritable épreuve, au point donc d’envisager de tout arrêter.

« On ne gagnait pas beaucoup. On a certes fait les playoffs, mais j’étais plombé par les blessures » avait-il expliqué il y a un an. « Donc j’avais droit aux doutes, aux critiques des fans, des détracteurs. J’ai vraiment commencé à me poser des questions. Et j’en étais arrivé à un point où le plaisir était parti, donc je pensais véritablement mettre fin à ma carrière. »

Finalement, il se relance avec une saison à 82 matches, puis les Pistons le coupent, et Paul George lui « sauve » sa carrière en lui faisant part de l’intérêt des Clippers. Mais il n’oublie pas les difficultés à Detroit quand il jouait sans plaisir, s’habituant à la gêne.

« Je ne voulais plus le faire » répète Reggie Jackson. « Je n’arrivais pas à trouver la raison de me lever et de continuer à insister et à m’améliorer, pour quelque chose qui me passionne et que j’aime faire. Mais j’avais l’impression que mon corps me faisait défaut. J’avais l’impression que je n’arriverais plus jamais à être en bonne santé et à être compétitif. J’avais l’impression de laisser tomber les gens, mes coéquipiers, la franchise. »

A Denver, il retrouve des anciens Pistons

Quelques années plus tard, il joue beaucoup moins, et c’est donc à Denver qu’il se retrouve tout proche du titre. Chez des Nuggets qui lui avaient barré la route en 2020 dans la « bulle », et il y a retrouvé trois anciens coéquipiers de galère, Bruce Brown, Kentavious Caldwell-Pope et Ish Smith.

De quoi lui redonner le moral alors que l’aventure Clippers se terminait.

« Arrive le dernier jour. Je devais venir pour le match, mais il fallait faire les valises. Vous n’avez que quelques heures devant vous. C’est difficile. Je savais que, mentalement, je me devais de le faire, mais j’avais tellement d’affection pour l’organisation, la ville et ce qui est en train de s’y construire. Les liens et tout le reste » se souvient Reggie Jackson, avant de conclure sur le bonheur de revenir dans le Colorado. « Cela fait 11 ans que je n’avais pas participé aux Finals. C’est très motivant d’être chez moi et de faire partie de cette équipe. Je me sens privilégié d’être accueilli là où j’étais quand j’ai débuté. (…) Je l’apprécie de manière différente, comme je suis plus âgé et qu’il s’est passé tellement de temps depuis la dernière fois. »

Reggie Jackson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 OKC 45 11 32.1 21.0 86.2 0.3 0.9 1.2 1.6 0.7 0.6 0.8 0.0 3.1 2012-13 OKC 70 14 45.8 23.1 83.9 0.3 2.1 2.4 1.7 1.2 0.4 0.8 0.2 5.3 2013-14 OKC 80 29 44.0 33.9 89.3 0.5 3.4 3.9 4.1 1.8 1.1 2.1 0.1 13.1 2014-15 * All Teams 77 30 43.4 29.9 83.0 0.7 3.5 4.3 6.0 2.2 0.8 2.4 0.1 14.5 2014-15 * OKC 50 28 43.2 27.8 86.1 0.6 3.5 4.0 4.3 1.9 0.8 1.8 0.1 12.8 2014-15 * DET 27 32 43.6 33.7 79.6 1.0 3.6 4.7 9.2 2.7 0.7 3.5 0.2 17.6 2015-16 DET 79 31 43.4 35.3 86.4 0.7 2.5 3.2 6.2 2.4 0.8 2.8 0.1 18.9 2016-17 DET 52 27 41.9 35.9 86.8 0.4 1.8 2.2 5.2 2.5 0.7 2.2 0.1 14.5 2017-18 DET 45 27 42.6 30.8 83.6 0.6 2.1 2.8 5.3 1.9 0.6 2.2 0.1 14.6 2018-19 DET 82 28 42.1 36.9 86.4 0.6 2.1 2.6 4.2 2.5 0.7 1.8 0.1 15.4 2019-20 * All Teams 31 24 41.1 39.3 83.3 0.6 2.4 3.0 4.1 1.9 0.4 1.7 0.2 11.9 2019-20 * LAC 17 21 45.3 41.3 90.5 0.4 2.7 3.0 3.2 2.2 0.3 1.7 0.2 9.5 2019-20 * DET 14 27 38.4 37.8 78.8 0.8 2.1 2.9 5.1 1.5 0.6 1.6 0.1 14.9 2020-21 LAC 67 23 45.0 43.3 81.7 0.4 2.5 2.9 3.1 1.9 0.6 1.1 0.1 10.7 2021-22 LAC 75 31 39.2 32.6 84.7 0.5 3.1 3.6 4.8 2.1 0.7 2.3 0.2 16.8 2022-23 * All Teams 68 24 41.1 33.3 91.0 0.4 1.8 2.1 3.4 1.7 0.7 1.7 0.1 10.2 2022-23 * LAC 52 26 41.8 35.0 92.4 0.4 1.8 2.2 3.5 1.8 0.7 1.9 0.1 10.9 2022-23 * DEN 16 20 38.3 27.9 83.3 0.2 1.6 1.8 3.1 1.4 0.6 1.2 0.1 7.9 2023-24 DEN 73 22 44.0 35.0 78.8 0.4 1.5 1.8 3.8 1.7 0.5 1.3 0.2 10.0 Total 844 25 42.4 34.4 85.4 0.5 2.4 2.8 4.2 1.9 0.7 1.8 0.1 12.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.