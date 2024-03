Jabari Smith Jr. à James Harden : « Come Back Home ! »

C’est à l’Eurocamp organisé par adidas que Jabari Smith Jr a répondu ce weekend aux questions d’Hoopshype. Impressionné par la taille et le style de jeu des « prospects » européens, l’intérieur des Rockets a évoqué sa première année rookie en demi-teinte, que ce soit sur les plans individuel et collectif.

« Je dirais qu’elle a été très irrégulière. Dans l’ensemble, ce fut une bonne expérience. J’ai appris beaucoup de choses, et je me dirige vers ma deuxième année en confiance au regard de ma fin de saison. Je suis prêt pour la saison prochaine. Je dirais que c’était bien, mais je n’ai clairement pas été à la hauteur de mes attentes. »

À titre d’exemple, il visait le meilleur cinq de l’année chez les rookies, et il s’est contenté d’une place dans la All-Rookie Second Team.

« C’était un objectif avant la saison, mais je ne pense pas que j’en ai fait assez pour l’atteindre. Tous les membres de la All-Rookie First Team méritaient d’en faire partie. Je ne pense pas qu’il y ait eu de mauvaises sélections. Je m’en servirai certainement comme d’une motivation pour la saison prochaine ».

« Il a fait tellement pour cette ville. Il est tellement apprécié ici »

Une deuxième saison avec un nouveau coach (Ime Udoka) et peut-être une superstar pour le mettre sur orbite puisque les Rockets rêvent de ramener James Harden au bercail.

« Ce serait formidable. L’équipe voudrait un Hall Of Famer. C’est prometteur, mais nous ne misons pas uniquement sur cela. Nous restons concentrés sur nous et sur la manière dont nous pouvons nous améliorer collectivement » prévient-il, avant de s’adresser à James Harden : « Come Back Home ! Il a fait tellement pour cette ville. Il est tellement apprécié ici. Je pense qu’il serait comme chez lui s’il revenait. »

À titre personnel, Jabari Smith Jr. ne se fixe pas d’objectifs. « Je n’ai pas vraiment réfléchi à des objectifs personnels… Je sais que si mon équipe gagne, je ferai ce qu’il faut. C’est ce que je garde en tête : essayer de gagner des matches pour aller dans la bonne direction. »