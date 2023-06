Les shooteurs de Miami peuvent-ils se relancer ?

33, 48, 31, 32. Ce ne sont pas les points marqués par Nikola Jokic dans ces Finals, mais bien le pourcentage de réussite à 3-pts du Heat dans ces quatre rencontres. Un simple coup d’œil permet de voir que le Game 2 fut plus réussi que les autres. Pas de hasard : c’est le seul gagné par Miami…

Pour le reste, la défense des Nuggets a parfaitement contenu les shooteurs, qui ont perdu en adresse de manière significative par rapport à la finale de conférence notamment.

« On doit faire mieux en attaque globalement », explique Erik Spoelstra en conférence de presse. « Denver a clairement fait un ajustement pour bloquer nos shooteurs à 3-pts. Ce n’est pas la première fois qu’on voit ça. On a fait de bonnes choses à chaque fois dans les deux derniers matches, mais on doit les faire toutes en même temps. Ce ne sera pas parfait, mais on doit faire plus sur nos points forts. »

Moins alertes dans la deuxième manche, au grand dam de Michael Malone, les défenseurs de Denver ont réagi en Floride avec deux performances très solides, où ils n’ont jamais quitté les shooteurs des yeux. Les Max Strus, Caleb Martin, Gabe Vincent ou Duncan Robinson ont eu moins d’espace pour s’exprimer.

« Ils ont mis l’accent sur ce point, en aidant un peu moins sur les pénétrations et en restant proche des shooteurs », constate ce dernier, qui avait été si précieux dans le Game 2. « Il faut s’adapter, on est habitué. Et on pense toujours pouvoir obtenir de bons tirs primés. Il s’agit de mettre en place notre attaque, avec du rythme, et de jouer avec nos forces. »

Des espaces près du cercle pour Miami

Jamal Murray confirme cette volonté des Nuggets, qui ont fait un choix entre offrir des tirs ouverts à 3-pts ou près du cercle, en choisissant la seconde option.

« Les shooteurs de Miami bougent sur chaque pénétration. On ne peut pas donner de bons tirs à ces joueurs-là », annonce le meneur de jeu. « On sait qu’ils vont mettre des tirs, mais tant qu’on est discipliné et qu’on continue de défendre, on sera en bonne posture. On a laissé quelques layups et dunks faciles dans le dernier match. Si on enlève ça, on retire beaucoup d’oxygène à cette équipe et on étouffe leur attaque. On reste collé aux shooteurs, en laissant Aaron Gordon en un-contre-un sur Jimmy Butler, pareil avec Nikola Jokic. On veut éviter les tirs faciles et contester les shoots. »

Comme Duncan Robinson, après les deux défaites à Miami, Kyle Lowry n’est pas aussi sévère sur la qualité des shoots obtenus par lui et ses coéquipiers. C’est surtout une question d’adresse. « On a collectivement trouvé de bons tirs et du rythme en attaque. On n’a pas mis tous nos shoots », regrette le champion 2019.