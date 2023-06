La régression vers la moyenne des shooteurs du Heat

C’est une comparaison qui fait mal pour les fans de Boston. Postée par Gary Washburn, du Boston Globe, la « shotchart » de Caleb Martin, Gabe Vincent et Max Strus lors de la finale de conférence face aux Celtics est d’un vert magnifique, signe de leur superbe adresse, quand celle des Finals face aux Nuggets est d’un rouge inquiétant…

Les trois « role players » du Heat sont ainsi bien moins efficaces dans cette série contre Denver, la ligne arrière Vincent – Strus ayant d’ailleurs fini le Game 4 avec un triste 1/10 au tir.

Depuis le début des playoffs, et notamment en finale de conférence, les « role players » d’Erik Spoelstra étaient pourtant transfigurés, Caleb Martin y affichant par exemple un eFG% (pourcentage de réussite au tir qui tient compte de la valeur du 3-points) exceptionnel à 72.7% ! Duncan Robinson (69.4%), Gabe Vincent (60.6%) et Max Strus (53.6%) tournaient également à des niveaux d’adresse hallucinants, surtout quand on se rappelle que le Heat était l’une des pires équipes de la ligue à 3-points (34.4%, 27e) en saison régulière…

En finale, Duncan Robinson reste très efficace (70.8%) mais Gabe Vincent (54.8%), Caleb Martin (43.5%) et Max Strus (24.2%) sont eux complètement rentrés dans le rang.

Jimmy Butler : « C’est grâce à eux que nous avons gagné tant de matches, et je ne laisserai pas cette foi en eux s’effriter »

Bien sûr, la différence se joue en partie en défense, les Nuggets ayant, contrairement aux Celtics, veillé à ne jamais donner de rythme aux « role players » du Heat, leurs impasses étant notamment moins voyantes, mais Caleb Martin et compagnie ont aussi rentré un paquet de tirs compliqués face à Boston, affichant notamment un très bon 47% de réussite sur les tirs « très » ou « assez » contestés selon les statistiques de NBA.com.

Néanmoins, comme dans tout sport d’adresse, il y avait aussi une part de chance, de pure réussite, et beaucoup d’analyses concluaient que les shooteurs de Miami « surperformaient » de façon spectaculaire en playoffs, par rapport à leur production de saison régulière. La question était de savoir combien de temps cela pouvait durer.

Visiblement, on assiste dans ces Finals à une régression vers la moyenne pour les shooteurs du Heat, un phénomène statistique classique, avec des valeurs qui se rapprochent de la norme au fil du temps.

Caleb Martin et Max Strus ont ainsi désormais du mal à punir les tirs « ouverts » ou « complètement ouverts », ne tournant plus qu’à 32.5% de réussite sur ces situations en Finals (13/40) alors qu’ils étaient à 61% de réussite sur ces tirs où le premier défenseur est à plus de 120 centimètres lors du shoot, en finale de conférence (51/84).

De quoi pousser Jimmy Butler à changer de stratégie, en réduisant les passes vers ses « role players », désormais en difficulté pour punir les aides, pour prendre lui-même davantage de shoot ?

« Non, je ne ferai pas ça. J’ai trop confiance en mes gars. Leurs tirs vont tomber dedans » assure-t-il. « C’est grâce à eux que nous avons gagné tant de matches, et je ne laisserai pas cette foi en eux s’effriter. Je vais continuer à jouer au basket de la bonne manière, à faire confiance à mes gars et nous allons faire avec le résultat. »