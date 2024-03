Nikola Jokic encense Darko Rajakovic

Samedi, les Raptors ont surpris beaucoup de monde avec la nomination de Darko Rajakovic, pour prendre la suite de Nick Nurse. Deuxième coach européen à prendre les rênes d’une franchise après Igor Kokoskov, l’ancien assistant du Thunder et des Grizzlies a reçu les félicitations de Nikola Jokic.

« J’adore ça ! C’est un super mec et je l’apprécie vraiment » a réagi Nikola Jokic sur le choix des Raptors. « Il est là depuis très, très longtemps. Je vais dire qu’il a mis dix ans pour passer de coach de G-League à « head coach » en NBA. J’ai beaucoup de respect pour lui et son travail. Il le mérite. Il a observé beaucoup de choses. Il a vécu beaucoup de choses. Je pense qu’il mérite tout ce qui lui arrive. Il va faire du très, très bon travail là-bas. »

Évidemment, le fait que Darko Rajakovic soit Serbe comme lui, et comme Igor Kokoskov, confirme l’impact de ce pays sur le basket mondial, et la NBA.

D’autres Serbes ont des postes importants dans les coulisses, et ce n’est peut-être qu’un début…

« C’est le second coach serbe à devenir entraîneur en NBA. Igor a été le premier, il est le second. La NBA se développe et peut-être que d’autres gars sont prêts à prendre le relais, et ils vont faire du bon travail. »