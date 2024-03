Kyrie Irving serait le plan B des Rockets

C’est une quasi certitude : Kevin Porter Jr ne devrait plus être le meneur des Rockets la saison prochaine. La direction veut une grosse pointure à la mène, et l’enveloppe est énorme pour recruter : 60 millions de dollars ! La piste numéro 1 mène à James Harden, et la rumeur dure depuis plusieurs mois.

Parti fâché de Houston, James Harden y a gardé beaucoup d’attaches, et il serait donc prêt à revenir. Sauf que les Sixers tiennent à lui, et notamment le nouveau coach Nick Nurse, et ils sont évidemment plus proches de lui offrir son premier titre que les Rockets. Pour l’instant, James Harden n’aurait pas tranché.

Quoi qu’il en soit, à Houston, on a une « short list » de meneurs de jeu au cas où James Harden resterait à Philadelphie, et Marc Stein révèle que le plan B se nomme Kyrie Irving. Arrivé à Dallas en cours de saison, l’ancien coéquipier de James Harden aux Nets va animer la « free agency » avec ses envies de rejouer avec LeBron James.

A Dallas, on espère le prolonger même si l’association avec Luka Doncic a été un échec. Et au cas où Kyrie Irving souhaite jouer ailleurs, on n’a évidemment pas envie de le perdre contre rien…