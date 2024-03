Toutes les passes décisives de Jamal Murray depuis le début des Finals

« C’est l’une des meilleures stats de la nuit, Jamal Murray a distribué 12 passes décisives et n’a perdu aucun ballon. Dans un match où il a été « blitzé » et où il s’est pris un paquet de joueurs différents toute la nuit, il n’a pas perdu un ballon, et ça c’est juste remarquable ».

Mike Malone n’a pas manqué de souligner l’apport de son meneur à l’issue du Game 4 remporté à Miami dans un soir où les projecteurs ont été tournés vers Aaron Gordon et Bruce Brown (27 et 23 points).

Jamal Murray est en effet devenu le troisième joueur de l’histoire à compiler 12 passes décisives ou plus sans perdre le moindre ballon dans un match des Finals, après Robert Reid en 1986 (17) et Magic Johnson en 1987 (13). Il est en revanche seul au rang des joueurs à avoir signé 10 passes décisives ou plus sur ses quatre premiers matchs des Finals en carrière.

« Il ne s’est pas dit : « Je vais nous sauver et mettre l’équipe sur mes épaules ». Il a juste lu la défense, a fait la bonne action et a eu confiance en ses coéquipiers. Ça fait une grande partie de notre identité, cette confiance les uns envers les autres », a ajouté coach Malone. « La confiance de Jamal envers ses coéquipiers a été d’un haut niveau sur ce match. Je suis vraiment fier de sa performance ».

En attendant le Game 5, le clip de l’ensemble de ses 42 passes décisives face à Miami est à retrouver ci-dessous.

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 2023-24 DEN 54 32 47.5 41.9 85.5 0.7 3.4 4.1 6.7 1.8 1.0 2.1 0.6 20.9 Total 464 31 45.1 37.8 86.8 0.8 3.0 3.7 4.5 1.8 1.0 2.0 0.3 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.