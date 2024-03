C’est Erik Spoelstra qui en a causé vendredi soir après la défaite dans le Game 4. Interrogé sur les balles perdues du Heat et ses difficultés en attaque, le coach de Miami avait évoqué les « pieds » de Nikola Jokic. « Ce soir, c’était sans doute l’activité de leurs mains, que ce soit pour nous enlever le ballon sur des pénétrations, les coups de pied que Jokic maîtrise très bien, les passes déviées ou simplement des erreurs… » avait énuméré Spoelstra.

Dans le détail, Jokic a dévié 7 ballons dans le Game 4, dont quatre avec les pieds ! Tel un footballeur en défense, Jokic n’hésite jamais à tendre la jambe sur des passes adverses, et comme l’expliquait Spoelstra, cela casse le rythme de l’attaque. Dans le même temps, cela permet aux Nuggets de se replacer en défense. Bien sûr, c’est interdit de donner un coup de poing ou un coup de pied dans le ballon, mais ce n’est pas pour autant une faute. C’est simplement une « violation du règlement », et c’est sanctionné d’une remise en jeu.

Nikola Jokic défend « comme un pied »

Est-ce que ses quatre « pieds » dans le Game 4 sont exceptionnels ou une tendance ? Un peu des deux. C’est exceptionnel car c’est très rare que les arbitres sifflent quatre « pieds » à un même joueur dans une rencontre. C’est une tendance car Jokic est le spécialiste de la NBA dans ce domaine. Alors que la saison passée, il n’en avait réalisé que 11, il en était à 45 cette saison au dernier pointage réalisé en mars par Zach Lowe, notre confrère d’ESPN.

Ce dernier rapportait d’ailleurs que le Serbe comptait 28 « pieds » de plus que son dauphin dans ce secteur. Pour lui, ce n’est pas de la maladresse, et ça relève plutôt de l’anti-jeu. Ce qui pourrait amener la NBA à sanctionner plus durement ce geste.

« Un coup de pied volontaire devrait-il mériter une faute technique ? »

« Il le fait clairement volontairement, en misant sur ses jambes pour les passes à terre, au lieu de vraiment défendre » écrivait notre confrère. « Franchement, c’est intelligent si vous voyez que vous êtes en position de désavantage. Jokic est un défenseur moyen qui n’avait pas l’air aussi impliqué jusqu’à présent. (…) Il peut être difficile pour les arbitres de discerner les coups de pied intentionnels des incidents au cours desquels une passe à terre touche le pied de quelqu’un qui défend vraiment. Mais certains coups de pied de Jokic ne sont manifestement pas des actions de basket, et je ne comprends pas vraiment pourquoi la NBA autorise des gestes d’arts martiaux destinées à interrompre le cours du jeu. Un coup de pied volontaire devrait-il mériter une faute technique ? Pourquoi pas un avertissement et une faute technique en cas de récidive ? »

Le débat est lancé !