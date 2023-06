Pourquoi Nikola Jokic est-il surnommé le « Joker » ?

Fierté de la Serbie comme Novak Djokovic, Nikola Jokic ne partage pas seulement l’excellence sportive avec la légende du tennis, encore en finale de Roland-Garros ce dimanche. Les deux hommes ont également un surnom en commun : le Joker.

Si l’homme aux 22 titres du Grand Chelem possède ce surnom pour ses imitations des autres joueurs du circuit et pour la ressemblance avec son propre nom, le pivot des Nuggets, lui, en a hérité sur un malentendu.

Ou sur une mauvaise prononciation plutôt, car Mike Miller, qui a côtoyé le double MVP en fin de carrière, entre 2015 et 2017, dit « Jo-kitch » et non « Yo-kitch ».

« Parce que c’était un gros gaffeur, et Jokic, ça rassemble à Joker. Pour dire la vérité, son style de jeu ressemble à ça pour moi », explique l’ancien champion NBA avec Miami au Denver Post. « Je suis tombé amoureux de son style de jeu, de sa façon de rendre les autres meilleurs, de sa créativité pour passer le ballon. Voilà pourquoi je l’ai appelé le Joker. »

Celui qui est désormais l’agent de Paolo Banchero a fait une belle trouvaille, qui a pris une nouvelle dimension au fil des années avec les énormes performances de Jokic. Et ça, Miller ne pouvait pas l’imaginer.

« Je savais qu’il pouvait faire de bonnes choses, mais dire que je pensais à lui comme un double MVP, un joueur qui irait en Finals et qui réaliserait de telles prestations… Il en faut beaucoup pour en arriver là. Il est évidemment très, très fort et il continue de s’améliorer année après année. Ce qui est assez dingue. »

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 Total 596 31 55.3 34.8 82.9 2.6 7.9 10.5 6.6 2.8 1.2 2.9 0.7 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.