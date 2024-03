A Philadelphie, on manifeste contre le projet de la nouvelle salle

Plus de 3 000 personnes ont défilé dans les rues de Philadelphie samedi pour clamer leur opposition à la construction de la future salle des Sixers. Il y a un an, les dirigeants de Philadelphie avaient annoncé qu’ils souhaitaient quitter le Wells Fargo Center, leur antre depuis 1996, notamment pour devenir propriétaire d’une nouvelle salle et ainsi ne plus la louer ou la partager.

Autre motivation : s’implanter dans le centre-ville de Philadelphie, du côté de Market Street, en plein Chinatown. Le problème, c’est que les travaux prévus vont considérablement modifier ce quartier, et samedi, on pouvait entendre des chants « Pas de stade au cœur de notre ville » ou « Pas touche à Chinatown ».

Des associations très influentes

Pour l’instant, les autorités de la ville ont annoncé qu’elles allaient demander « une évaluation indépendante et complète » sur la construction de cette salle, censée accueillir les Sixers en 2031. L’objectif est d’évaluer « la conception du bâtiment, l’impact sur la communauté et l’urbanisme, l’impact économique et sur le stationnement et la circulation ». Le maire Jim Kenney ajoute qu’il faut que le projet « fonctionne pour les communautés environnantes », qui doivent être « impliquées et engagées à chaque étape ».

Du côté des associations de Chinatown, on rappelle que les études démontrent que les enceintes sportives « n’apportent que peu ou pas d’avantages aux villes ». Des associations très influentes puisque dans le passé, elles ont empêchée la construction d’un stade de baseballe, de deux casinos et d’une prison fédérale !

Photo : Asian Pacific Islander Political Allianc