Rui Hachimura encore incertain sur son futur

S’il a la sensation d’avoir « vécu deux ou trois saisons en une » et « trois mois de folie » à Los Angeles, Rui Hachimura aura-t-il envie de repartir à l’aventure avec les Lakers ?

Visiblement oui tant il est élogieux sur son passage en Californie. Mais dans le même temps, le Japonais, libre cet été, ne dit pas haut et fort qu’il veut rester à tout prix avec LeBron James et Anthony Davis.

« La raison pour laquelle j’ai demandé un transfert, c’est que je voulais aller là où je pouvais être heureux », explique-t-il pour ESPN. « Dans une équipe où on croyait en moi, et les Lakers étaient très intéressés par moi. Mon agent et la franchise ont bien travaillé et je suis allé à Los Angeles. La saison était folle. Mais je ne sais pas de quoi mon futur est fait. Je veux être dans une équipe où je suis heureux. J’étais bien aux Lakers et on verra comment les choses se passent. »

L’ancien ailier de Washington est protégé via une « qualifying offer » cet été, et les dirigeants des Lakers pourront s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure pour le conserver. Ce qu’ils auraient l’intention de faire d’ailleurs.

Si bien que le discours un peu hésitant d’Hachimura peut passer pour une stratégie, afin de laisser la porte ouverte à d’autres franchises, qui pourraient donc lui proposer des contrats et faire ainsi monter les enchères.

Rui Hachimura Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 WAS 48 30 46.6 28.7 82.9 1.6 4.5 6.1 1.8 2.2 0.8 1.1 0.2 13.5 2020-21 WAS 57 32 47.8 32.8 77.0 0.9 4.6 5.5 1.4 2.1 0.8 1.2 0.1 13.8 2021-22 WAS 42 23 49.1 44.7 69.7 0.6 3.2 3.8 1.1 1.3 0.6 0.8 0.2 11.3 2022-23 * All Teams 63 23 48.6 31.9 73.9 0.8 3.7 4.5 0.9 1.1 0.3 0.8 0.4 11.2 2022-23 * LAL 33 22 48.5 29.6 72.1 1.0 3.7 4.7 0.7 1.0 0.2 0.5 0.4 9.6 2022-23 * WAS 30 24 48.8 33.7 75.9 0.6 3.6 4.3 1.2 1.3 0.4 1.2 0.4 13.0 2023-24 LAL 59 26 53.3 42.3 73.0 0.8 3.3 4.1 1.1 1.5 0.6 0.7 0.3 13.1 Total 269 27 49.1 36.8 76.2 0.9 3.9 4.8 1.3 1.6 0.6 0.9 0.3 12.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.