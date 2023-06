Dell Curry annonce un Stephen Curry plus motivé que jamais

Invité au tournoi de golf de célébrités de Tahoe, l’ancien shooteur Dell Curry, a été interrogé sur la fin de saison des Warriors et la situation de son fils Stephen durant cette intersaison, lui qui suit toujours de très près les exploits du meneur de Golden State.

A l’issue d’une saison régulière compliquée, les troupes de Steve Kerr ont su sortir le grand jeu pour éliminer les Kings au premier tour des playoffs avant de tomber face aux Lakers. L’expérience ne restera pas comme un échec pour Dell Curry qui a notamment rappelé le traumatisme du coup de poing de Draymond Green sur Jordan Poole en début de saison.

« La production du banc n’a pas été à la hauteur de ce qu’elle aurait dû être, je pense, pour avoir une équipe championne. Mais ils avaient quand même un groupe de vétérans qui ont vécu tout ça, qui savaient ce qu’il en coûtait. Ils se sont battus avec acharnement, mais ça n’a pas suffi », a-t-il déclaré. « Je leur tire quand même mon chapeau au regard de la manière dont la saison avait débuté lors du camp d’entraînement, pour avoir surmonté ça et joué les six mois suivants avec les blessures et tout le reste, pour atteindre le deuxième tour alors qu’on ne s’y attendait pas ».

La concurrence toujours plus féroce

Pour ce qui est de Stephen Curry, Dell Curry assure que son fiston n’a perdu ni en appétit ni en motivation pour la suite de sa carrière. Même à 35 ans, et avec quatre titres en poche, son application à l’entraînement reste intacte, guidée par cette soif de victoire.

« Je ne le vois pas lever le pied », a-t-il ajouté. « Tout d’abord, je vois son éthique de travail. Son implication dans le travail durant l’été le prépare à l’effort et à ce qu’il doit endurer durant la saison. C’est un vrai vétéran maintenant. Il sait ce qu’il faut faire jour après jour pour être prêt ».

Il faut dire que l’enjeu est toujours aussi motivant, particulièrement au regard de la concurrence, alors que Denver n’a jamais été aussi proche de gagner son premier titre, et que d’autres formations resteront des candidats de choix, entre les Lakers, les Grizzlies, les Kings, les Suns, les Clippers et autres Mavericks. Un défi à la hauteur de sa légende !

« Il n’est plus question que de gagner des titres à présent. Je pense qu’il faut trouver un moyen de conserver le noyau dur. Et puis évidemment, comme toutes les équipes, il faut trouver des moyens d’améliorer ton banc, que ce soit par le développement individuel ou en trouvant le diamant brut que l’on peut glisser dans le Salary Cap pour s’améliorer et passer entre les gouttes. Comment continuer à progresser, battre Denver, sortir de la conférence Ouest, et se préoccuper de l’Est une fois arrivé là ? », a conclu Dell Curry.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 Total 882 34 47.5 42.8 90.9 0.7 4.1 4.7 6.5 2.4 1.6 3.2 0.2 24.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.