Face aux menaces de la SEC, Crypto.com s’adapte mais va rester le sponsor de la salle des Lakers

Le temps du Far West est terminé pour les cryptomonnaies, et peut-être donc aussi le temps des investissements pharaoniques. À Miami, la salle du Heat a ainsi dû changer de nom après la faillite surprise de FTX, et la crainte est désormais que les Lakers et les Clippers vivent la même chose avec Crypto.com.

Pour rappel, cette plateforme d’échange de cryptomonnaies basée à Singapour avait signé, fin 2021, le plus gros contrat de « naming » de l’histoire de la NBA, moyennant 700 millions de dollars sur vingt ans pour s’afficher sur la salle des Lakers et des Clippers, le Staples Center devenant dans la foulée la Crypto.com Arena.

Le problème, c’est que l’euphorie de la période 2020-2021 est retombée autour des cryptomonnaies, les organismes de régulation se mettant petit à petit en route pour contrôler le marché.

Un contrôle qui va s’accentuer alors que Gary Gensler, président de la SEC, l’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers, a annoncé cette semaine plusieurs plaintes contre Coinbase et Binance. Tout le secteur a bien compris le message, les Etats-Unis tapant donc du poing sur la table.

La SEC envoie un message clair

« Le public investisseur bénéficie des lois américaines sur les valeurs mobilières », a ainsi expliqué Gary Gensler lors d’une interview avec CNBC, mardi. « Les cryptomonnaies ne devraient pas être différentes, et ces plateformes, ces intermédiaires doivent se mettre en conformité. »

Le président de la SEC a ainsi mis fin à la récréation, et tout le secteur doit désormais s’adapter.

Chez Crypto.com, on se restructure donc en fermant la plateforme institutionnelle d’échanges pour les Etats-Unis, une mesure qui va toucher 400 clients, qui effectuaient des transactions à grande échelle. Mais l’entreprise assure que cela n’affectera pas en profondeur son activité, qui repose sur son application, et ses 80 millions d’utilisateurs à travers le monde, qui s’échangent de la cryptomonnaie par de la vente au détail.

« Nous restons pleinement confiants dans le succès continu de nos fonctionnalités ainsi que de nos offres de différenciation du marché, et nous continuerons à offrir tous les autres services réglementés sur les marchés dans lesquels nous opérons », a ainsi déclaré Crypto.com dans un communiqué de presse.

Selon ESPN, Crypto.com n’a ainsi pas l’intention de retirer son nom de la salle des Lakers et des Clippers.