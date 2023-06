Les Nuggets doivent maintenant finir le travail

En remportant les deux matches à Miami, et avec autorité, les Nuggets ont fait le plus dur, ou presque. Ils mènent désormais 3-1 et sont aux portes du bonheur et du titre NBA. Et comme le Game 5 est à Denver, le scénario semble s’écrire tout seul…

Mais évidemment, Michael Malone veut calmer les ardeurs. Les Nuggets dominent certes les débats dans ces Finals, mais la série n’est pas encore terminée.

« Il faut qu’on soit conscient qu’on n’a rien fait encore », annonce le coach en conférence de presse. « La première chose que j’ai dite aux joueurs, c’est de ne pas célébrer. Oui, c’est une belle victoire, on a fait le travail, mais on n’a rien fait. On va devoir rentrer chez nous en évitant la télévision, la radio, la presse. Il ne faut pas écouter les gens qui vont nous dire qu’on est les meilleurs. On doit encore gagner un match pour être les champions. »

Même discours chez Nikola Jokic et Kentavious Caldwell-Pope.

« Il reste encore une rencontre à gagner. On ne doit pas se détendre, se mettre à l’aise. On est encore désespéré, on en veut encore et ça me réjouit », commence le pivot. « On est impatient, mais le travail n’est pas terminé », ajoute son coéquipier. « Encore une victoire. On sait qu’on est à 3-1, mais il faut gagner le prochain à Denver. »

Les Nuggets savent que les forces mentales de Miami sont énormes, surtout après leur victoire à Boston dans le Game 7 de la finale de conférence. Mais l’impression de force laissée par leur collectif l’est autant.

« On est concentré, déterminé et prêt à faire ce qu’il faut », confie Jamal Murray. « On est prêt à gagner ce titre. On a les armes pour ça. C’est dans un coin de notre tête depuis un moment. On est concentré comme jamais. Et je trouve qu’on ne réfléchit pas trop, on est simplement dedans, prêt à gagner.