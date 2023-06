Le point final pour Bruce Brown

Quand Nikola Jokic prend sa cinquième faute dans le dernier quart-temps, il reste encore plus de neuf minutes à jouer et Denver mène de 10 points. Le moment est donc dangereux pour les Nuggets. Mais quand le Serbe revient, cinq minutes plus tard, les Nuggets ont encore 9 points d’avance. Ils ont ainsi parfaitement géré ces minutes sans leur meilleur joueur, en s’appuyant sur le duo Jamal Murray – Aaron Gordon.

Mais ce n’est pas le Serbe qui va définitivement tuer le Heat. Précieux comme jamais dans le Colorado, Bruce Brown va être décisif avec 11 points dans ce dernier quart-temps. Plus précisément dans les cinq dernières minutes.

« J’ai simplement essayé d’être agressif », commente-t-il en conférence de presse. « On savait qu’ils allaient faire des prises à deux sur Murray, pour le forcer à lâcher le ballon, donc les quatre autres joueurs allaient devoir faire la différence. Par chance, ce fut mon tour dans ce quart-temps. Ce n’est pas si souvent, mais on a déjà joué sans Jokic. Je savais qu’il fallait être agressif, aller au cercle. »

Et Bruce Brown s’est mué en scoreur…

Pendant cette séquence, Bruce Brown va carrément se transformer en « go-to-guy » pour Denver. Un panier facile en contre-attaque, puis un autre à une main avec la faute de la ligne des lancers-francs, avant un lay-up « jordanesque » face à Bam Adebayo, et enfin un shoot primé sur la tête de Duncan Robinson, après une isolation !

« Est-ce que j’avais imaginé qu’il marque 11 points dans le dernier quart-temps d’un Game 4 des Finals à l’extérieur ? Non, pas vraiment », répond Mike Malone quand on lui demande s’il avait pensé donner autant de responsabilités à l’arrière, quand il l’a signé à Denver. « Mais je l’imaginais porter la balle, faire le jeu. Je l’ai observé en coachant contre lui, ou en playoffs la saison passée contre Boston et j’avais vu son impact sur Tatum et Jaylen Brown. Le truc avec lui, c’est qu’il n’a pas peur. Il a été incroyable dans ce quart-temps. Ils ont tellement été concentrés sur Jamal qu’ils ont laissé Bruce jouer. C’était une performance impressionnante. »

L’ancien joueur de Brooklyn termine cette rencontre avec 21 points. S’il a déjà marqué plus de points dans une rencontre de playoffs, cette saison ou avec les Nets l’an passé, sans doute n’a-t-il jamais affiché un tel niveau à cette altitude. Pendant cinq minutes dans ce « money time », il a été le patron du jeu pour les Nuggets.

« C’est génial, cela montre le travail que j’effectue chaque intersaison », explique-t-il. « Quand je suis arrivé dans la ligue, je ne savais pas shooter. J’étais limité. Je n’avais pas confiance en mon tir extérieur et on me laissait tout seul. Ça a joué sur ma confiance, mais ça m’a motivé aussi. Je suis allé à la salle, j’ai bossé et maintenant, je le montre au plus haut niveau. »

En conférence de presse, Erik Spoelstra a d’ailleurs plusieurs fois noté l’impact (démoralisant) de Bruce Brown.

« Chaque fois que nous avons eu l’impression de réduire le score à 6 ou 8 points, ils ont réussi à le ramener à 12 points. C’était certainement la partie frustrante du match » détaille le coach floridien. « Et Brown a joué un rôle important dans ce match, par ses coupes aléatoires et ses actions au milieu de la raquette, alors qu’on s’attendait à ce que ce soit Murray ou quelqu’un d’autre qui s’en charge. »

Bruce Brown, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DET 74 20 39.8 25.8 75.0 0.7 1.9 2.5 1.2 2.4 0.5 0.6 0.5 4.3 2019-20 DET 58 28 44.3 34.4 73.9 1.1 3.7 4.7 4.0 2.8 1.1 1.7 0.5 8.9 2020-21 BRK 65 22 55.6 28.8 73.5 1.7 3.7 5.4 1.6 2.2 0.9 0.8 0.4 8.8 2021-22 BRK 72 25 50.6 40.4 75.8 1.4 3.4 4.8 2.1 2.4 1.1 0.8 0.7 9.0 2022-23 DEN 80 29 48.3 35.8 75.8 0.8 3.3 4.1 3.4 2.4 1.1 1.5 0.6 11.5 Total 349 25 48.2 34.1 74.9 1.1 3.2 4.2 2.4 2.4 0.9 1.1 0.6 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.